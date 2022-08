Esta influencer de 60 años está rompiendo estereotipos sobre la edad y las canas de las mujeres

Así como Sharon Stone demuestra que puedes usar vestidos strapless con más de 60 años, hay más mujeres allá afuera que día a día comprueban que el estilo no tiene edad. Ejemplo de esto es la influencer e instagramer española Carmen Gimeno, quien a sus 59 tiene un perfil increíble para inspirar a sus seguidoras en ámbitos de belleza y moda.

Quién es Carmen Gimeno, la instagramer española que rompe estereotipos

Carmen es originaria de Bilbao, España, y lleva más de 20 años dedicada a la docencia (es profesora de dibujo) e hizo su formación en Bellas Artes —aspecto que seguro le entusiasmó en relación a la creatividad, diseño y color.

@carmen_gimeno

Actualmente tiene 260 mil seguidores en Instagram y ha comentado en repetidas ocasiones que su acercamiento a las redes sociales fue "por mero entretenimiento" y que nunca tuvo intenciones de volverse influencer, pero ahora lo disfruta muchísimo porque encontró una venta de inspiración para mujeres de su edad.

Tiene marido y su hijo de ahora 28 años le ayuda a tomarse las fotografías —comentó, "nos peleamos mucho, él me dice que me ponga en una pose y yo le digo que mejor de otra... no veas la paciencia que tiene conmigo".

Looks de Carmen Gimeno para mujeres mayores de 45 años

Gimeno define su estilo como "desenfadado, atrevido, me gusta arriesgar [...] en mis looks predominan prendas cómodas y funcionales pero a la vez divertidas", y explicó que no abusa de los complementos y prácticamente siempre usa calzado plano.

Asimismo, confesó que sus referentes en la moda son las mujeres auténticas, libres, con talento y que proyectan su ingenio en todos los aspectos de vida. En otra entrevista con InStyle aseguró que "la comodidad y la naturalidad son compatibles con el estilo", confesando que su armario está lleno de estampados alegres y colores vibrantes.

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

La bilbaína es también partidaria de la moda low cost, y sus marcas favoritas son Zara y H&M porque "reúne todas las tendencias y las prendas que se adaptan a mi estilo y bolsillo". Es muy poco probable que la veas usando prendas demasiado ajustadas, con minifaldas o escotes pronunciados —algo que definitivamente aprobaría Carolina Herrera.

Otro sello de esta mujer es su constante uso de sneakers, ¡le fascina combinar todo con calzado cómodo! Por supuesto que este street style se ve complementado con su hermosa melena platinada, pues además de enaltecer la moda en mujeres mayores, se asegura de defender la belleza natural.

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

Carmen Gimeno rompe estereotipos sobre las mujeres con canas

En otra entrevista, Carmen reveló, "me he dejado atrás de convencionalismos: llevo el pelo natural, me dejo las arrugas y no me retoco; soy genuina, auténtica y rompedora".

El gran atractivo de esta mujer también tiene que ver con su custodia del cabello canoso, mismo que cuida mucho para mantenerlo saludable y divino.

@carmen_gimeno

Hablando con Uppers dijo que el pelo canoso está asociado con términos como "abandono" o "descuido", "sin embargo, yo siempre las he percibido como un signo de elegancia, naturalidad, rebeldía y estilo personal".

Aseguró que la melena con canas le ha abierto puertas al mundo de la publicidad y que llevarlo así le ha dado mayor comodidad y libertad. Aconsejó a las mujeres que están en transición del pelo canoso que "no cedan ante los típicos comentarios desalentadores, como 'el pelo canoso te hace mayor' [...] Estoy convencida de que las canas se han convertido en un símbolo reivindicativo de liberación y empoderamiento femenino".

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

@carmen_gimeno

Y si quieres empezar con el pelo canoso como el de Carmen Gimeno, sigue sus tips y apuesta por shampoos y mascarillas con pigmento violeta para neutralizar los tonos amarillentos —y checa estas opciones de looks para dejarte crecer las canas y verte espectacular.

¿Qué te parece el perfil de Carmen Gimeno?