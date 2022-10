Glazed dounghnut: la tendencia de uñas glaseadas que puso de moda Hailey Bieber y regresa para otoño 2022

Las glazed doughnut nails regresan con tonos ocres y naranjas para este otoño 2022

El 14 de julio de este año, la modelo y joven esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, publicó una foto en su Instagram para promocionar una marca de lentes. No obstante, de inmediato el protagonismo lo tomó un aspecto de su look totalmente inesperado: su manicura, look que inmediatamente tomó fuerza en redes sociales e incluso llegó a hacerse viral.

Sus uñas color rosa pálido, aperlado y brillante fueron el look protagonista del verano 2022 en cuanto a manicura se refiere. Comenzaron a salir varios videos en Tiktik donde las usuarias recreaban la técnica e incluso jugaban combinando otros colores.

“Desde finales de julio han venido muchas clientas pidiendo el look de uñas de Hailey Bieber. Fueron tantas, que nos dimos a la tarea de investigar de qué se trataba, y descubrimos que es una técnica llamada ‘uñas glaseadas’ o glazed doughnut nails en inglés”, platican María y Claudia, manicuristas profesionales de Loretta: Coffe & beauty bar.

De acuerdo con estas expertas en manicura, el nombre de ‘uñas glaseadas’ se debe a que, sin importar el color que se utilice en el look, el sello distintivo es que debe quedar brillante y aperlado, igual que un pastel o dona glaseada.

Uñas glaseadas para otoño 2022

A pesar de que la tendencia la inició Hailey Bieber en verano, esta apuesta no pasa de moda, pues ahora regresa remasterizada con colores propios de otoño como naranjas, tonos ocres, cafés y vinos. Como cualquier tendencia, las uñas glaseadas también han evolucionado, por ello es que, aunque en un inicio se trabajaban colores más "discretos" como rosa pálido o lavanda, en su regreso para otoño 2022 vemos tonalidades mucho más vivas, por lo que es correcto decir que ahora cualquier estilo se vale.

Te dejamos algunas creaciones de uñas glaseadas o doughnut glazed nails de Loretta: Coffe & Beauty bar:

Obsesión por lo glaseado

Esta tendencia se volvió tan popular, que la misma Hailey Bieber ha hecho lo posible por alargar el trend y coronarse como reina absoluta del look glaseado.

Recordemos que la esposa de Justin Bieber lanzó hace poco su marca de maquillaje Rhode, la cual se ha convertido en un éxito al agotar su primera entrega de productos en pocas semanas.

Actualmente Hailey está apostando por llevar lo glaseado a la piel. En otras palabras: el brillo que hemos batallado décadas por disminuirlo o aparentarlo, ahora está de moda con el glazed look, tal y como lo ha dicho Hailey Bieber.

Sobre Loretta: Coffee & Beauty Bar

Un nuevo hot spot para uñas recién abrió en el centro comercial Altavista 147. Se trata de Loretta: Coffee & Beauty Bar y su segunda sucursal, esta vez ubicada en el sur de la CDMX que junta una barra de café con aperitivos como panqués, galletas, brownies, entre otras delicias.

De esta forma, disfrutas de un rico café mientras te hacen tu manicura y pedicura. Como plus: el lugar es una belleza, ideal para regalarte un momento de apapacho a ti misma.