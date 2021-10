Ingredientes naturales y caseros que te alargan las pestañas

El cuidado de las pestañas es una labor que parece no tener fin: ya sea saberlas desmaquillar para que no se caigan, enchinarlas con lash botox y mejorar la técnica del rímel para alargarlas correctamente. Y como hay cabida para todo, los elementos que las hacen crecer más no se quedan atrás, por eso hablaremos de los ingredientes naturales que alargan las pestañas.

Remedios naturales para hacer crecer las pestañas

Las pestañas son víctimas de la contaminación, la suciedad y el polvo de la calle y de nuestro hogar. Además de ser una barrera para los ojos, también son un ícono de belleza que nos encanta resaltar. Si quieres alargarlas con ingredientes naturales que no perjudiquen a tu piel ni al medio ambiente, estos son algunos remedios caseros.

1) Vitamina E

Este antioxidante reduce el daño que sufren las pestañas en su día a día y disminuye su caída —esto es gracias a que posee tocotrienoles, que protege de los radicales libres, y por eso ayuda a que crezcan más pestañas y más largas. Búscalo en suplementos o gel.

2) Té verde

El té verde tiene un polifenol que promueve el crecimiento de cabello, por eso es tan bueno para las pestañas. Puedes usar una bolsa de té verde preparada con agua caliente, luego, una vez tibia, moja un cotonete y pásalo sobre la raíz de las pestañas; hazlo dos veces al día.

3) Vaselina

La vaselina es de los mejores protectores para pestañas, además de potenciar el crecimiento saludable. Pon un poco de vaselina en un algodón, cotonete o con la yema de tu dedo, y espárcela sobre la raíz de tus pestañas (evitando que entre a los ojos), déjalo actuar en la noche y enjuaga por la mañana.

4) Aceite de castor

Es un estimulante natural gracias a sus ácidos grasos; con el aceite de castor obtendrás pestañas más largas y gruesas. Úsalo por la noche y enjuaga en la mañana por varias semanas.

5) Aceite de coco, de aceite y de oliva

Estos aceites son ricos en proteínas y minerales, los cuales inducen al crecimiento capilar y están llenos de nutrientes que usarán las pestañas para crecer. Mezcla los tres aceites y aplica suavemente sobre las pestañas a cualquier hora del día (evitando que caiga en los ojos).