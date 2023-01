Katie Holmes encontró los pantalones XL que las mujeres de 40 y más deben usar en 2023

2023 seguirá siendo el año anti-skinny, y Katie Holmes llegó para demostrar que los pantalones oversize son un apuesta inteligente para las mujeres que gustan de ser prácticas y sofisticadas. Es más, si nos queremos ver modernas, podemos decir que las de 40 en adelante están siguiendo el truco de Lily-Rose Depp (y la Gen Z) que se ha vuelto viral para lucir los pantalones anchos.

Los pantalones culotte XL de Katie Holmes perfectos para 2023

Considera hacerle espacio a tu clóset para un par de pantalones XL —mismos que es mejor guardad colgados, en lugar de doblados, así evitarás que se arruguen. El mejor estilismo para los pantalones anchos es que estén ceñidos de la cintura y terminen en una perena ancha y recta. Vienen en todo tipo de materiales y colores, y pueden usarse con múltiples prendas arriba —eso sí, cuidando las proporciones de la ropa.

Holmes, quien se ha vuelto un ícono de moda accidental a sus 44 años, brilló con unos pantalones anchos color champaña con un saco de cuero oversize y zapatos de aguja platinados con medias. Si esto no es un staple de moda, no sabemos qué lo es. Lo cierto es que la actriz de Alone together dio luz a uno de los conjuntos más audaces para lucir a horas matutinas, y con el que además te sentirás muy cómoda.

El otro conjunto fueron pantalones anchos color marrón con el mismo saco de cuero oversize y una playera de lycra con delgadas rayas blancas. El corte ejecutivo de los pantalones anchos es lo que los hace diferente de los baggy pants, que tienen a tener una amplitud más holgada y menos estilizada. No le temas a los pantalones XL y sigue el ejemplo de Katie Holmes para lucirlos fuera de convencionalismos.