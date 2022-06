Las 5 apps de moda que toda mujer de más de 40 necesita

No es sorpresa alguna que la tecnología alcanzó —desde hace mucho— a la industria de la moda, por eso existen apps que te permiten combinar prendas, hacer un mood board, vender o comprar ropa. Con tantas opciones allá afuera, ¿qué aplicación elegir y cómo usarla?

Apps de moda que te ayudan a combinar ropa

Si quieres ser más organizada en cuanto a tus outfits del diario, tener una aplicación te será de mucha utilidad. Lo mismo pasa con la venta y compra de ropa: hay aplicaciones que te permiten darle otra vida a tus prendas e incluso puedes buscar piezas vintage que no verás en otro lugar.

Descarga estas apps de moda para satisfacer a la fashionista que llevas dentro y así dejarás de gastar tiempo en pensar qué ponerte.

1) Stylebook

¿Has tenido esos días en que te pones lo primero que te encuentras y después te arrepientes? Eso no sucedería si planeas tu outfit —y para eso está Stylebook. Es una aplicación que te permite subir todas las prendas y accesorios de tu clóset, lo cual te permitirá hacer un mix-and-match y así planear tu ouftit.

Asimismo, puedes rastrear las piezas que más has usado, lo cual dictaminará cuánto valen si algún día quisieras venderlas. También puedes pedir que la aplicación haga combinaciones de ropa al azar.

2) GoTrendier

Es una plataforma de compra-venta de segunda mano donde encontrarás bolsas, ropa, zapatos, joyería y todo tipo de accesorios. Además en GoTrendier tienen marcas de lujo, como Gucci, Louis Vuitton y Tory Burch. Y sí, puedes ganar dinero extra vendiendo la ropa que ya no uses, y recién estrenan la modalidad para que vendas ropa de tus hijos que ya no usen o no les quede.

3) 21 Buttons

En esta aplicación puedes encontrar inspiración para vestirte, y vender o comprar prendas. Funciona como un feed de Instagram, donde podrás seguir a la gente que te inspira en sus looks, dar click a los botones de cada prenda e informarte sobre la marca y precio. Asimismo, por cada vez que alguien compre algo de las prendas que etiquetaste, obtendrás remuneración monetaria.

4) Combyne

En Combyne puedes inspirarte de los looks de los demás, estar al momento con las tendencias y encontrar ítems en al menos 35 categorías para elegir. Puedes hacer collages para combinar outfits personales, obtener consejos de moda, guardar tus conjuntos favoritos y escoger entre más de mil marcas.

5) Pinterest

La aplicación de inspiración más grande y reconocida de todo el ciberespacio. Encontrarás inspiración en fotografías o collages, en patrones de color y hasta por forma del cuerpo: simplemente coloca en el buscador ropa petit o ropa plus size, por ejemplo, y te saldrá una gama de imágenes para planear tus outfits.