Las 6 mejores chamarras de cuero que debes tener en tu clóset a partir de los cuarenta

Ya te mostramos cuáles son los 6 pares de zapatos que debes tener en tu clóset a partir de los cuarenta, así que ahora te daremos la lista de las chamarras de cuero ideales para mujer que te prepararán para lucirte en otoño/invierno y además jamás pasarán de moda.

Chamarra de cuero para mujer en tendencia 2022

Cuando se trata de un look casual, tener una chamarra de cuero en el armario es esencial. Es una de las piezas en las que vale la pena invertir porque te acompañará por el resto de tus días. Así que sé selectiva con el modelo, color y textura, porque lo más probable es que la uses tanto con conjuntos de primavera como de invierno, ¡y te debe durar por muchos años!

Las mejores chamarras de cuero para mujer tienen la habilidad de añadir un toque fashion a cualquier vestido midi, a los leggings y a los suéteres anchos. Por eso estos son los estilos que sí o sí necesitas tener y así los puedes combinar. No olvides leer cómo combinar el emblemático bolso Lady Dior, según las expertas en estilo.

1) Biker jacket de cuero para mujer

@boite_privee/@silvia20.09

Es rebelde, práctica y rejuvenecedora. Aunque por mucho tiempo la teníamos abandonada por ser demasiado noventera, las biker jackets de cuero son un must para usar en primavera y verano. Busca modelos que no tengan demasiados cierres o detalles si prefieres los looks elegantes y sencillos.

2) Abrigo largo de cuero para mujer

step_simi/rawbyraw

El trench coat de cuero tiene lo mejor de dos mundos: tanto moderno como retro, pero es una pieza imprescindible para otoño/invierno que además puedes usar con vestidos largos —¿y quién no necesita cubrirse del frío mientras usas un increíble vestido?—. Úsalo con un cinturón para darle mejor silueta a la cintura o úsalo abierto.

3) Chamarra biker con peplum de cuero

caroletanenbaum/mygirlfriendsclosetboutique

Es de esas piezas que no sabías que necesitabas hasta que la tuviste: el vuelo peplum le da un toque femenino a una pieza tan masculina, lo cual la hace perfecta para combinar con colores chillantes, vestidos largos o midi, y luce fenomenal con pantalones skinny o acampanados. Va prácticamente con todo, y está muy lejos de ser una chaqueta biker aburrida.

4) Chamarra de cuero corte simétrico y oversize

ugne.ezer/nenangyn

Quedaron atrás los modelos ceñidos, así que no demores más en buscar una chamarra de cuero oversize —el mejor corte es simétrico, porque así no hay demasiado aire en los costados y no te hará ver demasiado bofa, sino que ajustará en brazos y hombros. Va perfecto con mom jeans o shorts de vestir.

5) Bomber jacket de cuero para mujer

paul_bizon/year_notes

La bomber jacket de cuero en esta época moderna es una de las piezas que puede usarse en primavera, otoño e invierno como parte de tu look del diario. Sus grandes características son la altura (es corta), el cuello redondo, las mangas y el zipper. Perfecto para vestir smart casual con jeans negros o grises, así como tacón o botín.

6) Chaqueta de cuero corta

thepaifer/_francesca_greco_

Aunque no hay mayor ciencia para esta chaqueta, la chamarra de cuero cropped es igualmente femenina y práctica, misma que se usa en primavera o en otoño y te da mayor libertad para combinar con shorts o pantalones acampanados —la combinación es fenomenal. Sin omitir que rejuvenecerá a tu clóset.