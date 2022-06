Los 5 tonos de cabello más fáciles para pintarse desde casa y no en el salón

Siempre es recomendable acudir a un profesional para teñirse el cabello, y más si es tu primera vez ya que te ayudará a determinar qué luces o sombras te quedan mejor. Además las mechas, highglights o aclaraciones son mucho más elaboradas y requieren de una mano experta para no errar.

¿De qué color pintarte el cabello desde casa?

Pero si ya tienes el expertise en teñirte el cabello desde casa, sabes qué colores son los ideales y cuentas con el equipo básico adecuado, te decimos qué tonos están de moda para lo que resta del 2022 —y lo accesibles que son para que sigas pintando tu cabello en casa—.

1) Café chocolate

@hairbyanamarija/@parisrosehairartistry

El tono café chocolate es cálido e infinitamente halagador para las mujeres de todas las edades. Puedes usar una sombra de café oscuro para darle profundidad a tu melena y evitar tener que retocarlo más seguido —es muy resistente.

Además si quieres agregarle un toque más original, puedes hacer balayage o efecto ombré con un color más caramelo. Pero a simple vista, y en términos de practicidad, solamente pintarlo de café chocolate será tu salvavidas.

Consigue el look: elige el mejor tono chocolate tomando como base el color de cabello que ya tienes —si quieres mechas, deberás decolorar antes las partes del pelo que deseas aclarar. Entre las opciones están: GARNIER, Nutrisse Brown; L'OREAL, Caracas Iced Chocolate; JOHN FRIEDA, medium chocolate brown.

2) Un vibrante rich red

@ hairbyhannahvictoria/@jbinghamhair

El rich red es un clásico de clásicos: luce sumamente elegante, es perfecto para mujeres mayores de 40 y mantenerlo no es tan complicado como parece. Dependiendo de la base de tu color de cabello obtendrás un tono más oscuro o más claro, ¡pero lucirá fenomenal en cualquiera!

Si tienes el cabello negro, puedes obtener un acabado cherry: la tonalidad del cabello cereza se consigue con colores negros y rojo oscuro, ¡un acabado sumamente moderno y extravagante!

Consigue el look: para mantener el tono por más tiempo, trata de no lavar el pelo más de una vez a la semana —y si esto no es posible, procura usar shampoo y acondicionador que mantengan el tono. Entre las opciones están: L'OREAL, queen reds rojizo caoba; GARNIER, darkest red rose; REVLON, vibrant red.

3) Negro profundo

@bycallieanne/@ellenalondonhair

La tonalidad deep black es de las preferidas porque ofrece un acabado muy pulcro, listo para peinar y sin complicaciones para pintarlo. Eso sí, una vez que lo pintes de este color será muy difícil deshacerse de él, así que prepárate para comprometerte con el tono.

Además es elegante y hace que el cabello se vea saludable. Otro clásico que no deja de sorprender a las que quieren una melena sensual y con movimiento.

Consigue el look: asegúrate de cubrir todas las superficies antes de pintarte el pelo, ¡todo puede ensuciarse! Si tu cabello va de marrón claro a oscuro/negro puedes agregar fácilmente un brillo más profundo. Entre las opciones están: REVLON, colourant black; GARNIER, deep black; CLAIROL, crème black.

4) Marrón ceniza

@_styledbyjulia/@hairbyamara_

Este tono es una mezcla de café y platinado que crea un color muy natural y se fusiona con cualquier matiz frío. Si tienes el pelo canoso o del tipo platinado, añadir las sombras cafés otorgrará un look más innovador y moderno.

Y si tienes balayage o highlights se acomodará perfectamente para obtener ese acabado cenizo.

Consigue el look: este tono tan a la moda es muy fácil de realizar desde casa. Es más oscuro que un tono champiñón y más cálido que un café chocolate; tampoco temas en dejarte las canas para conseguir el acabado ideal. Entre las opciones están: JOHN FRIEDA, foam medium ash brown; REVLON, light ash brown; CLAIROL, medium ash brown.

5) Blonde caramelo

@juanvidalpeluquero/@bukigallant

Si lo tuyo son las tonalidades de rubio mezclado con colores más oscuros como el café mocha o chocolate, el blonde caramelo es para ti. Es un color que se acopla a cualquier look, y al mismo tiempo es profundo y moderno.

Incluso puede pasar por un tono toffee que entremezcla el café caramelo con café dorado y un poco de rubio beige. Este color tan chic será perfecto para lucirte en verano 2022.

Consigue el look: el caramel blonde es más que nada una base marrón dorada, pero con unos matices rubios y rojizos. Si tu cabello es de castaño claro a oscuro, mezcla primero los tonos caramelo —y quizá necesites aclarar la bae previamente para que el dorado agarre sin problema. Entre las opciones están: GARNIER, golden light brown, L'OREAL, dark beige blonde; CLAIROL, light caramel brown.