Los 6 anillos de compromiso que ha tenido Jennifer Lopez

No hace mucho Jennifer Lopez sorprendió al mundo presumiendo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck por segunda vez. Y es que aunque el actor dobleteó el will you marry me? a JLo, la famosa cantante no ha escatimado en cuanto a anillos de compromiso —tanto con Ben como con otros hombres en su vida.

¿Cuántos anillos de compromiso ha recibido Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez ha sido dueña de seis anillos de compromiso, mismos que le han entregado cinco parejas. En 2016 contó a James Corden que no le gusta "comparar una medida de mano de la otra" —"todas han sido espectaculares".

"Después hay quienes me piden matrimonio pero dije que no. He estado casada tres veces, y me han propuesto matrimonio cinco", dijo JLo.

En esa misma entrevista le preguntaron si se volvería a casa, y dijo, "no lo sé [...] siempre creí en esa institución, mis papás estuvieron casados por mucho tiempo, por 35 años, pero sí creo en ella, es difícil".

"He tenido mis propios retos, pero al mismo tiempo creo en el amor y creo que eso es lo importante".

1er anillo de compromiso: Ojani Noa

Getty Images

Ojanu fue el primer esposo de Jennifer, estuvieron casados de 1997 a 1998; se conocieron en un restaurante cuando Jen apenas iniciaba su carrera en actuación y él era mesero. Le propuso matrimonio a Lopez con un anillo de diamante en forma de pera de $100,000 con banda de oro amarillo —lástima que sólo duró un año en su dedo anular.

2do anillo de compromiso: Cris Judd

Getty Images

Getty Images

La estrella recibió un anillo de diamante corte esmeralda en una banda pavé por parte de su compañero de baile, Cris Judd, en 2001. La pareja —que solo duró casada nueve meses— se conoció en el video 'Love Don't Cost a Thing', y según Page Six, Judd afirma que su boda "fue un circo" y que "nunca volvió a ser la misma persona" tras casarse con Lopez.

3er anillo de compromiso: Ben Affleck

Getty Images

Getty Images

El primer wedding ring que Affleck le entregó a Lopez fue en 2002 con un diamante rosado de 6.10 quilates de Harry Winston con dos gemas baguette a los costados en una banda de plata. Hermoso, pero también costoso: valuado en más de 1 millón de dólares.

La pareja terminó su relación en 2004 y la boda se detuvo en su totalidad cuatro días antes de que tomara lugar.

4to anillo de compromiso: Marc Anthony

Getty Images

Getty Images

Y hablando de Harry Winston, el siguiente anillo de JLo se lo dio Marc Anthony en 2004 —así es, el mismo año que terminó el compromiso con Affleck—. Fue un anillo de diamante azul de 8.5 quilates con dos diamantes baguette a los costados valuado en $4 millones.

La pareja tuvo a los gemelos Max y Emme en 2008, anunciaron su separación en 2011 y finalizaron el divorcio en 2015.

5to anillo de compromiso: Alex Rodriguez

La ex estrella de los Yankees, Alex Rodriguez —aka A-Rod— selló su compromiso con JLo en 2019 con un anillo de diamante corte esmeralda de 16 quilates que costó un estimado de $1.8 millones. "Dijo que sí", compartió en Instagram durante la pedida de mano en las Bahamas.

A pesar de los cuatro años de noviazgo y el compromiso, en 2021 decidieron dar por terminada su relación —así como la oportunidad de ver una de las bodas más asombrosas del siglo XXI de Hollywood—.

6to anillo de compromiso: Ben Affleck por segunda ocasión

Hey, todos merecen una segunda oportunidad (?), bueno, al menos así lo consideró la estrella de Marry Me al dar el "sí, acepto" de nueva cuenta a Ben Affleck. De acuerdo con Bloomberg, es un diamante verde de corte cojín con un diamante a un lado, valuado entre $5-7 millones.