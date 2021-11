Manolo Blahnik: así lo han lucido 'Carrie Bradshaw', la princesa Diana y más famosas

Una de las mejores frases sobre zapatos que engloban cómo nos hace sentir el par ideal fue dicha por Manolo Blahnik: "Los zapatos son la forma más rápida para que las mujeres logren una metamorfosis instantánea". Y no podemos negarlo. El calzado es parte fundamental de nuestros looks, el salvavidas de los conjuntos monocromáticos y el sello de elegancia en cualquier gala. Blahnik, el galardonado diseñador español, revolucionó la mirada de los pumps y les dio una primorosa presentación en seda con detalles de cristal y tacón desde los 50 mm a los 70 mm.

Getty Images

Getty Images

Carrie Bradshaw, el personaje que se obsesionaría con los Manolo Blahnik

Porque son elegantes y ladylike, el acercamiento de Manolo Blahnik con Sex & the City fue un acierto para su eterno reconocimiento. Como bien recuenta Vogue, el modelo Hangisi en Cobalt Blue fue el par con el que Mr. Big le propuso matrimonio a Carrie Bradshaw en la película; y el resto fue historia.

El drama continúa pero el estilo jamás se pierde, y el lujo de este calzado perdura incluso para And Just Like That..., la continuación de la serie de HBO, donde vemos a SJP usando de nuevo los zapatos azul cobalto.

Getty Images

La princesa Diana acudió a Manolo Blahnik con su vestido de la venganza

Se dice que la princesa Diana poseía más de 50 pares de Manolo; y en la noche que el príncipe Carlos admitió tener un amorío con Camilla Parker en televisión nacional 3n 1994, Diana no vaciló en llevar lo que se volvería uno de sus outfits más emblemáticos. Para el conjunto del 'vestido de la venganza' apareció en Hyde Park con el vestido de hombros descubiertos de Christina Stambolian y los Balhnik de seda color negro.

Getty Images

Kate Moss, una 'pesadilla' de los Manolo Blahnik

Una marca de este calibre tiene sus exigencias, y alguien que se volvió un punto débil al momento fue Kate Moss. La modelo británica llevó un tacón de sandalia de Manolo para su boda en 2011, pero tuvieron que rehacerlos hasta cinco veces. Según medios, el diseñador mencionó, "los hicimos hasta cinco veces para que quedaran como ella quería; mis trabajadores son los mejores, yo no estaría aquí sin ellos".

Cuando Manolo Balhnik estuvo encantado con Victoria Beckham

En 2012, los zapatos del diseñador fueron todo un éxito en la colección presentado por Victoria Beckham en el New York Fashion Week. La esposa de David Beckham eligió a Manolo para calzar a las modelos de su colección y declaró, "estoy muy contento de que haya usado zapatos planos. Creo que es muy elegante y refrescante llevar calzado juvenil y un tanto masculino con vestidos. A ella le encantaban los mocasines y zapatos que fabricábamos para hombre, así que creamos la versión femenina".

Getty Images

Meghan Markle acudía en repetidas ocasiones a Manolo Blahnik mientras formaba parte de la realeza

Meghan Markle no dejaba atrás su gusto por el calzado de lujo, y esta faceta de vestimenta versátil y lista para cumplir con sus obligaciones relucía mientras formaba parte de la familia real británica. Los consentidos de la esposa de Harry eran unos pumps de 7 cms que, según Manolo, "te los puedes poner por la mañana y olviarte de ellos".