Mechas espiga en el cabello: la tendencia en el pelo gris que toda mujer elegante necesita

Si estás buscando opciones de looks para dejarte crecer las canas y verte espectacular, debes conocer las mechas espiga en el cabello. Estas mechas o reflejos celebran el color natural del pelo canoso con matices elegantes que lo tiñen de forma amigable, sin sentirse recargado o desbordado en tinte.

¿Qué son las mechas espiga en el cabello?

Estas mechas perfectas para el pelo canoso son una mezcla de rubio frío con tonos cálidos de miel, mismos que convergen en la melena con canas para realzar la belleza natural de éste.

@hair_crusher/@laurenleighhair

Además es un estilo muy personalizado, ya que depende del tono de tus canas con la mezcla del rubio frío, y cuando estos dos se entremezclan obtendrás un pigmento único e ideal para tu estilo y personalidad.

Lo mejor es siempre otrar por multitonos para que el camuflaje de tinte realce los grises con equilibrio, por eso las mechas espiga (un gran multitono) te permite jugar con el cabello pintado y el cabello natural.

¿Cómo pedir las mechas espiga en el cabello?

Lo primero que debes hacer es decirle a tu estilista que no quieres cubrir por completo tus canas —¡recuerda que esta técnica de color se trata de mezclar tonalidades! Las canas aparecen esporádicamente y en su propio patrón de crecimiento, así que tu estilista puede colocar colores fríos y cálidos en un patrón irregular, así tendrás un acabado más pulcro en el pelo.

¿Cómo es la técnica de las mechas esiga en el cabello?

Todo esto es gracias a la técnica con la que envuelven el cabello en papel aluminio: en lugar de pintar las mechas en líneas rectas y una tras otra, colocan el aluminio en diagonal, así nadie "se estorba" y de ahí viene el nombre de espiga —¡porque las mechas se asemejan a una espiga!

@studio.sheen.ut/@myartinhair

¿Cada cuánto debes retocar las mechas espiga?

Definitivamente NO tienes que ir al salón de belleza a las tres semanas para tu retoque. La gran ventaja de las mechas espiga es que puedes dejar que salga más cabello canoso natural porque las mechas y luces se mezclarán con el gris.

Famosas que han llevado las mechas espiga en el cabello

Hay numerosas famosas que se dejaron las canas y lucen fabulosas, pero una de las pioneras en el estilo de iluminación que otorgan las mechas espiga es Sarah Jessica Parker —y sus looks en el reboot de Sex and the City lo comprueban.

getty

Otras más son Julia Roberts, Gwyneth Paltrow y Meryl Streep. Y quienes nos han dado lecciones invaluables sobre las mechas espiga para morenas, son Katie Holmes, Demi Moore, Christie Turlington y por supuesto la reina Letizia de una forma más discreta.