Mujeres de 40, 50 y 60 años que son íconos de moda en redes sociales

A medida que pasa el tiempo, vemos a más mujeres de todas las edades, arriesgarse a compartir looks espectaculares en el universo digital. Algunas de ellas están triunfando no solo por su clase y buen gusto, sino también por saber combinar a la perfección algunas piezas icónicas. Si te urge renovar tu estilo y quieres más inspiración para tus looks del día a día, debes tener en la mira a:

Grece Ghanem

Esta entrenadora personal de 56 años lleva al máximo las tendencias de la temporada. Tiene casi un millón de seguidores en Instagram, que respaldan sus looks arriesgados con los que ha conquistado a los amantes del street style.

Lyn Slater

Tiene más de 60 años y se hace llamar en redes Accidental Icon. Siempre cuenta que decidió publicar sus outfits en Instagram porque no encontraba mujeres de su edad que la inspiraran para vestirse. Tiene casi 800 mil seguidores y define su estilo clásico pero divertido.

Patrizia Casarini

Es interiorista, diseñadora y una experta en combinar blazers. Tienes que seguirla -si como ella-, amas las prendas oversize y buscas combinar prendas básicas que ya tienes en tu clóset.

Renia Jaz

Debes tenerla en la mira porque se define como “Ageism fighter”, o sea, una luchadora contra los estereotipos que tienen que ver con la edad. Y por supuesto que esta filosofía la traslada a su forma de vestir. Ama las bolsas de todos los estilos y por lo mismo, es una experta combinándolas.



¿Cuál de todas es tu favorita?