Perlas: cómo cuidarlas, cuándo usarlas y famosas que las pusieron de moda

Nos encanta hablar (y saber) sobre joyas —desde las más impactantes y 'malditas' del reino egipcio, hasta la pedrería de la reina Isabel que Kate Middleton ha usado—. En medio de estas relucientes piezas se encuentran las perlas, estos objetos que nacen del interior de la ostra y tienen gran demanda. ¿Sabes cómo se cuidan y cuáles son las celebridades que las han puesto de moda? Aquí un interesante recuento.

¿Cómo cuidar de las perlas?

Las perlas de calidad duran bastante, pero se requiere de un debido cuidado para mantenerlas hermosas y lustrosas. Así puedes cuidar las perlas para que permanzcan como intactas.

usarlas con frecuencia: las perlas se benefician de los aceites que la piel produce naturalmente, ¡así que les encantará que las uses con frecuencia!

las perlas se benefician de los aceites que la piel produce naturalmente, ¡así que les encantará que las uses con frecuencia! no les eches directamente cremas, perfume o cosméticos: eso sí, al usarlas, hazlo cuando ya no haya rastro de crema, hairspray o perfume en tu piel (póntelas 30 minutos después de aplicarte lo necesario y quítatelas antes de dormir).

eso sí, al usarlas, hazlo cuando ya no haya rastro de crema, hairspray o perfume en tu piel (póntelas 30 minutos después de aplicarte lo necesario y quítatelas antes de dormir). cómo limpiarlas: con un pedazo de tela suave (puede ser incluso una playera de algodón) limpialas con delicadeza.

con un pedazo de tela suave (puede ser incluso una playera de algodón) limpialas con delicadeza. cómo guardarlas: NO lo hagas en una bolsa de plástico con cierre, pues necesitan aire para evitar arruinarse; un joyero con base suave será suficiente y por separado para que no choquen entre sí.

NO lo hagas en una bolsa de plástico con cierre, pues necesitan aire para evitar arruinarse; un joyero con base suave será suficiente y por separado para que no choquen entre sí.

Cuándo usar perlas

No hay falla con un juego de perlas, este accesorio queda perfecto en cualquier ocasión. Aunque antiguamente se usaban las perlas solamente con una blusa para ocasiones matutinas, hoy en día ya hay variedad de estilismo para lucirlas.

En ocasiones formales de noche puedes usar las perlas más grandes con aretes de diamantes. Las perlas grandes son más 'dramáticas' y combinan con un vestido coctel. Otro ejemplo son las perlas rosadas, que van mejor con un outfit romántico y de tonos pastel para una ocasión de día.

Si las quieres usar para el working girl style, con trajes ejecutivos, saco y blazer, lleva solo una hilera de perlas corta para que sobresarla por el cuello camisero y tus accesorios no se verán demasiado cargados.

Y para las salidas de fin de semana, usando jeans o vestidos, puedes llevar doble hilera de perlas; le combinan aretes medianos con brillantes o de plata. No importa si llevas tenis o tacones, pues las perlas darán el toque sutil y sofisticado necesario.

Perlas icónicas y las celebridades que las usaron

Royals y celebridades de la época del Cine de Oro y del presente no esconden su gusto por las perlas. Este accesorio lo han poseído diversas figuras públicas en distintas variantes, y por eso son inspiración para vestirse bien y verse extra glamurosa.

KATE MIDDLETON

La duquesa de Cambridge ha modelado perlas grandes y pequeñas, con cordón plateado o dorado, y en múltiples eventos públicos. Uno de sus looks más llamativos fue en el funeral del duque de Edimburgo, donde le hizo un dulce gesto al fallecido consorte: la madre de tres lució elegante de negro de pies a cabeza, con collar y aretes de perlas a juego prestado por Isabel II. De acuerdo con Express UK, esta elección de joyería es un guiño a los 73 años de matrimonio que tienen la reina y Felipe, y también usó el collar prestado a una cena oficial en 2017 para celebrar el 70 aniversario de la pareja.

Getty Images

COCO CHANEL

Era muy raro ver a Choco Chanel sin su emblemática larga hilera de perlas. En The Little Book of Chanel, la autora Emma Baxter-Wright describe cómo se sentía Chanel usándolas: "la luminosidad de las perlas captura la luz, y ella la sentía, y le daba un brillo encantador a la piel y los ojos".

Getty Images

MICHELLE OBAMA

La ex primera dama ha lucido todo tipo de tamaño de perlas; de hecho, las hizo uno de sus accesorios característicos preferidos. Ha lucido vestidos de gala con una hilera mediana de perlas y aretes de perla, con suéter y vestido y doble hilera de perlas, hasta para atender a los discursos usando traje, camisa blanca y la hilera de perlas delgadas casi como gargantilla.

Getty Images

JACKIE KENNEDY

Otra ex primera dama y leal amante de las perlas, pero ¡usaba perlas falsas! Lo que nunca se dará a conocer es si ella sabía que las perlas eran falsas... Eso sí, solo Jackie O logró que un collar de tres hileras de perlas falsas se vendiera en 211, 500 dólares en una subasta.

Getty Images

PRINCESA DIANA

Lady Di era amante de muchas piedras preciosas, pero las perlas encabezaban su listado. Una de las piezas más querias era una gargantilla de 11 hileras de perlas —900 perlas para ser exactos— y con columnas doradas con diamantes y rubíes.

Getty Images

AUDREY HEPBURN

Audrey fue un fashion icon de Hollywood que perdura hoy en día, y nada lo representa mejor como la afamada imagen con guantes negros largos, el little black dress, una tiara con el cabello recogido y el precioso juego de perlas anchas para Breakfast at Tiffany's.

Getty Images

CAROLINA HERRERA

La diseñadora venezolana considera que el cabello largo no es elegante, pero las perlas sí —¡y mucho! Una de sus piezas más afamadas es el collar largo de perlas South Sea, accesorio que usaba con sus nítidas camisas blancas y pantalones de cintura ceñida.