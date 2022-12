Por un 2023 con belleza sin filtros: aquí los tratamientos estrella que nos recomienda un experto

No necesitas de ninguna aplicación o retoque digital, sólo de algunos ajustes no invasivos para verte, sentirte y, realmente, estar más bella. A la insatisfacción de no estar como te ves en las fotos y representas en las redes sociales se le conoce como dismorfia de selfie, y es un fenómeno con números al alza, lo que ha repercutido en la cantidad de solicitudes de cirugías estéticas.

Lo cierto es que, si bien las tecnologías de filtros digitales nos sorprenden cada día más con sus renovadas funciones, también han evolucionado los tratamientos estéticos no invasivos enfocados en perfeccionar la textura de la piel, trabajar sobre las imperfecciones y mejorar la firmeza para lograr una apariencia más juvenil y fresca.

¿Cómo rejuvenecer la piel rápido?

Para conocer los mejores tratamientos que superan los filtros digitales de belleza, conversamos con el doctor Fernando Cherizola, quien comenzó por recalcarnos en dónde comienza la magia de una tez digna de retrato: “Es muy diferente tu piel a la mía o a la de cualquier otra persona, entonces, tu rutina de cuidados debe de ser personal e incluir una exfoliación adecuada, un dermolimpiador especial, sueros con vitamina C, una emulsión hidratante y una protección eficaz a rayos solares y luz azul”. Pero, además de un constante régimen en casa, existen otras opciones:

1) Ilumina tu semblante

Si amas los retratos en los que tu piel se ve sana, luminosa y con vida, te encantará lo que se logra con un buen tratamiento profesional de depuración, exfoliación y hidratación. “En casa es poco probable que lleguemos a tener los mismos resultados de una buena limpieza facial, la cual ayuda a que la piel se vea como debería estar: normal, lisa, aseada y con un brillo natural”.

Lo recomendable es agendar una cita mes con mes para ayudar al proceso de renovación celular, el cual, después de los 30 años, se ralentiza. “Una opción es Hydrafacial, que ofrece un servicio completo, indoloro, con una exclusiva oferta de infusiones de activos beneficiosos para un efecto personalizable y un protocolo de atención bien estructurado; así, no importa en qué clínica o spa lo pidas, siempre recibirás los mismos cuidados”, explica el doctor.

2) Difumina las arrugas

Si lo que buscas es quitarle unos años a tu apariencia, hay un tratamiento popular para lograrlo. “La toxina botulínica ayuda a evitar que tengas arrugas profundas. Pero cuidado: no se trata de paralizar las facciones ni de dejarte la cara como la de una muñeca, incapaz de realizar un gesto. Bien aplicada, relaja el músculo y suaviza las líneas de expresión”.

Lo que hace esta toxina, elaborada a partir de la bacteria Clostridium botulinum, es producir una parálisis muscular por un lapso de cuatro a seis meses, reduciendo los pliegues que surcan la cara y evitando que se hagan más profundos y marcados, sobre todo los del tercio superior del rostro: frente, entrecejo y el área donde aparecen las llamadas patas de gallo. Aunque también puede ser aplicado para reducir la sudoración de axilas y manos e, incluso, atenuar las migrañas, si es aplicado en la zona de los temporales y occipital (solución avalada por el Instituto Mexicano del Seguro Social).

3) Eleva tus facciones

Si lo que deseas es una dosis de juventud, es decir, un efecto tensor sumado a una especie de relleno dérmico, la recomendación de Cherizola son: “Los bioestimuladores son lo más nuevo. Se trata de sustancias inyectables que fomentan la producción natural de colágeno en la piel y que, por su nombre comercial, los puedes identificar como Ellansé, Sculptra o Radiesse; aunque también funcionan las aplicaciones de células madre o el trasplante de fibroblastos (F-Cells). Lo que se hace es como llevar al gimnasio a las células, para que sigan productivas, fuertes y sanas. Recuerda que, a partir de los 28 años, la producción del colágeno decae en cantidad y calidad”.

Respecto a la duración de los beneficios, ésta dependerá de la cantidad de dosis y la zona de aplicación, pues lo mismo funcionan para la cara, que para el cuello, escote, abdomen, glúteos o manos. Además de que también influyen los hábitos del paciente, pues fumar o tomar el sol pueden mermar los beneficios.

4) Afina tu cara

“Para perfilar las facciones considero la combinación de tres procedimientos: Morpheus8, el cual lo recomiendo a partir de los 40 años, y que ayuda a regresar la piel a como debería estar, limitando al máximo la flacidez (y como plus: mejora calidad de la dermis, reduce líneas de expresión y genera colágeno); aplicado junto con toxina botulínica y fillers, o rellenos dérmicos, para así perfeccionar algunos últimos detalles, como puede ser agregar luz en pómulos, retocar nariz o marcar mandíbula”, considera el experto. El protocolo general de aplicación de Morpheus8 son tres sesiones, una cada cuatro o seis semanas, con resultados notorios por dos o tres años.

Advertencia: aunque este procedimiento se encuentra bajo la categoría de “no invasivo”, se aplica con microagujas que penetran el tejido subdérmico coagulando la grasa y tensando el tejido conectivo, por eso es importante respetar el periodo de recuperación entre sesión y sesión. Mientras que el efecto de los fillers depende de la calidad del producto, pudiendo llegar a durar hasta dos años.

5) Borra imperfecciones

Si deseas difuminar algunas marcas de acné y conseguir una piel de porcelana también hay una solución estética efectiva, y no, no se trata de recurrir a espesas capas de maquillaje. “Lo primero que se debe hacer es valorar la profundidad de las cicatrices. Si éstas no son tan acentuadas, se puede recurrir al dermapen, que es un dispositivo que realiza micropunciones e infusiona la dermis con factores de crecimiento o células madre. Pero para imperfecciones más notorias se deben atacar tejidos más profundos, para así mejorar la calidad de la piel, esto lo he logrado exitosamente con una combinación de sesiones de Morpheus8 y la aplicación de bioestimuladores”, afirma el doctor.