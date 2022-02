Qué se pone en la cara Salma Hayek para verse radiante a los 55 años

La actriz mexicana de es de las pocas famosas que ha evitado recurrir a las cirugías estéticas para mantenerse joven y bella a pesar del transcurso del tiempo. Conoce la rutina de belleza de Salma Hayek y toma en cuenta sus secretos para lucir tan radiante como ella.

Sala se ha convertido en ícono de la belleza latina, y muchos se preguntan qué hace la actriz mexicana para lucir tan bien después de los 50 años. Te compartimos sus mejores secretos de belleza para lucir tan bella como ella.

Salma evita lavar su rostro por las mañanas; sin embargo, suele aplicar un poco de agua de rosas para despertar la piel.

"Nunca limpio mi piel por la mañana. Mi abuela me enseñó que por la noche, tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día", le confesó la actriz a The New York Times.