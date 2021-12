Razones por las que te salen ojeras (y cómo deshacerse de ellas)

Las ojeras siempre nos dan una apariencia de cansancio y de mayor edad por estar siempre a la vista, y muchas veces ni el maquillaje nos ayuda a disimularlas. Y como nadie está exentas de ellas, consultamos a las cosmetóloga y cosmiatra Ma. Elena Villegas Salazar, de ASPIDPRO, Cosmecéutica Profesional, quien nos explicó que "muchas veces pueden ser por causas genéticas, no dormir bien, deshidratación, no usar filtro solar, retención de líquidos o por no hacer ejercicio".

Causas de las ojeras: por qué salen ojeras en las mujeres

Ma. Elena también precisó que se debe conocer la raíz del problema para poder avanzar en su tratamiento. Algunas de sus causas son:

Herencia . Lamentablemente la genética juega un papel fundamental en ellas, ya que si tus padres o abuelos tuvieron ojeras de forma crónica es muy probable que las desarrolles en algún momento de tu vida. También, las personas de piel oscura tienden a tenerlas, ya que la pigmentación es mayor.

. Lamentablemente la genética juega un papel fundamental en ellas, ya que si tus padres o abuelos tuvieron ojeras de forma crónica es muy probable que las desarrolles en algún momento de tu vida. También, las personas de piel oscura tienden a tenerlas, ya que la pigmentación es mayor. Edad . Con la edad la piel pierde colágeno y elasticidad, por lo que las venas debajo de los ojos se hacen más notorias.

. Con la edad la piel pierde colágeno y elasticidad, por lo que las venas debajo de los ojos se hacen más notorias. Sol . La exposición al sol adelgaza y reseca la piel alrededor de los ojos, destruye las fibras de colágeno y elastina. Lo recomendable es usar gafas para proteger esa área de tus ojos y usar filtro solar.

. La exposición al sol adelgaza y reseca la piel alrededor de los ojos, destruye las fibras de colágeno y elastina. Lo recomendable es usar gafas para proteger esa área de tus ojos y usar filtro solar. Insomnio . Los casos más comunes en la aparición de las ojeras se deben al insomnio. En este aspecto es fundamental dormir entre siete y ocho horas todas las noches.

. Los casos más comunes en la aparición de las ojeras se deben al insomnio. En este aspecto es fundamental dormir entre siete y ocho horas todas las noches. No usar gafas. Trabajar frente al monitor durante muchas horas. Aunque no necesitemos graduación, es necesario usar lentes que nos proteja de esta luz, ya que la vista se cansa y esto se ve reflejado en la piel.

Trabajar frente al monitor durante muchas horas. Aunque no necesitemos graduación, es necesario usar lentes que nos proteja de esta luz, ya que la vista se cansa y esto se ve reflejado en la piel. Estrés . El estrés también arruina la mirada, ya que afecta a las células de la piel.

. El estrés también arruina la mirada, ya que afecta a las células de la piel. Alcohol . Provoca hinchazón y marcas oscuras debajo de los ojos.

. Provoca hinchazón y marcas oscuras debajo de los ojos. Tabaco . Éste también cobra un precio alto en tu belleza, ya que las personas que fuman suelen tener más ojeras y bolsas que aquellas que no, debido a la mala circulación.

. Éste también cobra un precio alto en tu belleza, ya que las personas que fuman suelen tener más ojeras y bolsas que aquellas que no, debido a la mala circulación. Alimentos. El consumo abundante de grasas saturadas, sal y azúcar también favorecen su desarrollo.

Trucos para quitar las ojeras y la vista cansada

Con estos sencillos consejos que puedes hacer en casa. El aspecto de tus ojos mejorará notablemente, pero recuerda que debes ser constante para tener un buen resultado.

Exfoliación. Para eliminar la contaminación que se ha acumulado en tu rostro durante el día, que crean impurezas, exfóliate por la noche para que tu rostro esté limpio, suave y como nuevo.

Hidratación. Usar en el día y noche un humectante especial para cuidar esta área tan delicada. "Lo más recomendable para las ojeras son los geles, que son sustancias acuosas, ya que la piel en esa zona de los ojos es más delicada y debe cuidarse mucho", explica la experta.

Productos especiales. Utiliza productos cosméticos que contengan activos descongestionantes, antinflamatorios y drenantes, para mantener el área de los ojos sin ojeras ni bolsas.

Compresas frías. Dale un descanso a tus ojos con rodajas de papa cruda durante 10 minutos o coloca compresas frías de algodón empapadas de leche fría para contrarrestar la hinchazón de los ojos.

Aloe vera. También puedes aplicar un gel de aloe vera durante 10 minutos en tus ojos.



Masaje. Date un pequeño masaje en el contorno de ojos presionando suavemente con el dedo índice alrededor del ojo hasta terminar en el lagrimal.

Alimentos para reducir las ojeras: qué comer para evitar ojeras en las mujeres

La sequedad de las ojeras se traduce en el oscurecimiento de las mismas. Por lo que la alimentación debe proporcionar una hidratación adecuada para eliminarlas. Aquí, una lista de los alimentos que te ayudarán a contrarrestarlas.



- Beber al menos dos litros de agua.



- Consumir abundantes frutas. Éstas aportan las vitaminas esenciales para tu piel, en especial el melón y la sandía, ya que el 85% de su composición es agua.



- Vitamina A. Ayuda en la producción de colágeno y se encuentra en: zanahoria, batatas, col, espinacas, calabaza y albaricoques.



- Vitamina B. Se encarga de la formación celular, aportando elasticidad y oxígeno a la piel. Se encuentra en: hígado, salmón, lácteos, huevos y frutos secos.



- Vitamina C. Ayuda a la creación de colágeno y previenen el envejecimiento, imprescindibles para prevenir y eliminar ojeras. La encuentras en: acerola o cereza de las Antillas, que contiene 20 veces más vitamina C que la naranja. También, pimientos, fresas, papayas y kiwis.



- Vitamina K. Ayuda a la coagulación de la sangre y la circulación, y pueden aclarar los círculos oscuros bajos los ojos. Se encuentra en: hojas verde oscura, aguacate, cereales, leche, kiwi y soja.



- Hierro. Ayuda a reducir las ojeras, es por esta razón que las personas con anemia las padecen. Lo encuentras en: carne roja magra, huevos, alubias, frijoles, garbanzos y lentejas. También en los vegetales de hojas verde, algas marinas, productos de soja y espinaca.

¿Qué tratamientos hay para las ojeras?

Si tus ojeras son muy acentuadas, puedes recurrir con un buen especialista para que te recomiende un tratamiento estéticos que ayude a mejorar esa zona de tu piel.