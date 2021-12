Sarah Jessica Parker y otras famosas que se dejaron las canas este año (y se ven espectaculares)

Ya no hay —prácticamente— límites en el mundo de la belleza, y parte de esta reivindicación del amor propio llegan de la mano las mujeres que se dejaron las canas.

Cómo llevar el cabello con canas según un estilista

Michael Johnson, estilista de celebridades como Diana Ross y Carolina Herrera, nos contó que adora el cabello gris para las mujeres porque les permite 'sentirse sexy tal y como son'. "Haz lo que te haga sentir sexy, entonces así podrás verte sexy. Viene desde el interior", mencionó dese su nuevo salón en la Ciudad de México.

Y como recomendaciones para mantener tu melena gris, Michael añade que es necesario un corte de pelo moderno, así lucirás más juvenil. Y es ultra recomendable que acudas al shampoo morado para mantener el tono platinado natural —pero ojo con los efectos de este producto, pues a veces podría tornar el pelo un poco azul o amarilloso.

En cuanto al largo del pelo, el estilista neoyorquino apuesta por todo. Si prefieres el pelo corto, un pixie soft ayuda a acentuar los pómulos y darle mayor definición al rostro, mientras que el corte bob a la algura de la barbilla puede llevarse con capas o recto, y es de los mejores cortes wash and wear (fáciles de peinar). "El cabello lacio o chino, corto o largo, lucirá chic".

Tendencia de mujeres con canas: la poderosa transformación del cabello

El camino hacia la transformación del pelo gris no es demasiado nuevo, pero sí ha resonado el último año gracias a que en la pandemia más y más mujeres optaron por experimentar con dejarse las canas.

Al respecto del tema, Sarah Jessica Parker respondió a comentarios misóginos por 'envejecer' en la secuela de Sex and the City. La actriz de 56 años derrocha glamour con una larga melena pintoresca en gris platinado y ligeros dorados.

Grece Ghanem, fashion blogger de 56 años, dijo a Vogue que el cabello gris le ha dado "una identidad única". "Y me ayuda a aceptar esta nueva etapa de la vida. Me hace única. Aprendí que el cabello gris no define tu edad. Eres hermosa en cada etapa de tu vida, solo necesitas afrontarlo y hacerlo tuyo".