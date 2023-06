Secretos de maquillaje para mejorar tu look en 5 pasos

Desde cómo aplicar la base de manera adecuada hasta cómo lograr que dure más. Por supuesto, la rutina del cuidado de la piel antes de maquillarte es muy importante, ya que la piel es absorbente y al seguir una buena rutina de skincare, el maquillaje se verá perfecto por más tiempo.



Descubre 5 pasos que te ayudarán a mejorar tu look:

Tip 1: Prepara

Hidrata la piel antes de aplicar el maquillaje (no importa si es grasa, mixta o con tendencia al acné, siempre encontrarás un hidratante ideal para ti). No te olvides del contorno de los ojos, ya que la piel de esta zona es mucho más delgada que el resto de la cara y esto ayudará a que no se separe el corrector.

Tip 2: Actúa en capas

Recuerda aplicar siempre de la textura más ligera a la más espesa. Por ejemplo: limpiador, tónico, suero, contorno de ojos, hidratante y bloqueador.

Tip extra: Para que no se formen rollitos, espera unos minutos a que los productos que apliques se absorban bien.

Recuerda que tu maquillaje durará más, si antes preparas tu piel

Tip 3: Combina

Si alguna vez se te han hecho rollitos, puede ser que tus productos no sean compatibles. Si estás utilizando un producto con base de agua y luego lo mezclas con uno de base aceite, se puede producir este efecto. Para evitar que te pase esto, consulta la lista de ingredientes (serán de los primeros).

Tip 4: Enfoca

En caso de tener ojeras, aplica un corrector color salmón para cubrirlas. Hazlo antes de aplicar un corrector del tono de la piel. Déjalo reposar por unos minutos antes de difuminarlo, así obtendrás una mayor cobertura.

Tip 5: Toca base

Para saber cómo elegir tu tono de base ideal, aplica una muestra en la parte alta de tu pecho o a la altura de la clavícula. Esta es la solución para encontrar el match perfecto.