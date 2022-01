'Spencer': los mejores looks de Kristen Stewart como la princesa Diana

Spencer es el retraro desconocido de la princesa Diana. La historia que el director chileno

Pablo Larraín trae a pantalla grande no es una biografía —y mucho menos un "cuento basado en historias reales"—, es la idealisación de lo que fue la icónica Lady Di —como bien nos confesó Kristen Stewart en entrevista, "a nosotros nos inspiró la historia real [de la princesa], pero en la película no ofrecemos información nueva... solo imaginamos un sentimiento"—.

Aunado a este encantador relato de la idea romantizada de "la princesa del pueblo", tenemos la magia del vestuario de Spencer, realizado por Jacqueline Durran ('Anna Karenina', 'Little Women'). "Queríamos crear el aura de Diana sin necesariamente recrear sus looks idénticos", contó Jacqueline a Los Angeles Times, explicando que no se molestaron en hacer copias exactas de los looks de Diana, sino de "reinterpretarla y cambiarla un poco [...] es nuestra versón de Diana".

Los mejores looks de Kristen Stewart como la princesa Diana

Aunque el vestuario de Spencer no sea una recreación idéntica de lo que Diana usaba en aquella época (finales de los ochenta, inicios de los noventa), analizamos los mejores looks de la película esteralizada por Kristen Stewart como Lady Di. ¿Cuál fue tu favorito?