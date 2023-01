Tiene 58 años, mide menos de 1.60 y modela con pelo canoso: esta mujer es una inspiración

Cada vez son más mujeres que dejan de perseguir un ideal de belleza estandarizado y encuentran el glow que brinda el envejecimiento y lo natural. Así sucede con una de las influencers que más tiempo llevan en el medio —y ha salido en nada menos que Sports Illustrated. Se trata de Kathy Jacobs, una modelo y actriz que rompe todos los estereotipos a sus 57 años.

Kathy Jacobs, la modelo que posa en bikini a sus 57 años

Jacobs pasó a la historia como la modelo más grande en edad en aparecer en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. La residente de California brilló en la pasarela mostrando su espectacular cuerpo con distintos bikinis, comprobando que las mujeres de cinco décadas y más son capaces de derrochar sensualidad.

“Lo viejo es hot” (old is the new hot), dijo Kathy para entrevista con The Post, en la que dijo que representar a las mujeres de su edad en una revista de trajes de baño fue un gran honor. “He tratado de romper los estereotipos de la industria del modelaje por 37 años. Me mudé a Nueva York cuando tenía 19 […] pero nadie me aceptaba”, recordó. “Crecí con un hermano que no podía caminar, y saber que su más grande sueño era simplemente ser capaz de caminar, me inspiró a caminar hacia mi sueño”.

Además de que claramente tiene un estricto régimen de alimentación y ejercicio, lo que no la vence es la idea de tener que lucir joven. “No estoy compitiendo contra las de 20, 30, 40 o incluso 50. Simplemente estoy tratando de ser mi mejor versión”. Y claro que ha mandado mensajes sobre el poder que tiene esta industria al ser más inclusivos: “pongan a las mujeres de 50, 60 y 70 en sus anuncios y en las pasarelas. Debemos ser honradas por las grandes marcas porque somos la demografía con más ingresos. Muéstrenle a estas mujeres un poco de amor”.

Si querías más detalles de su dieta y workouts, esto dijo en otra entrevista que evita el azúcar, consume muchas moras, huevos, y ensaladas de todo tipo, o cualquier platillo alto en proteínas. Evita comer pan, pasta o arroz, y hace ejercicio al menos cuatro veces a la semana. Por supuesto, nunca deja pasar la oportunidad de seguir enalteciendo a las mujeres que se permiten desarrollarse dentro de la industria de la belleza a pesar de la edad.