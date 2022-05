¡Vivan los 80! Así luce la increíble y nueva colección de maquillaje inspirada en Stranger Things

Mac lanzan nueva línea de maquillaje inspirada en Stranger Things 4. Te presentamos las piezas que conforman esta nueva colección con tonos que te transportarán a los maravillosos años 80.

Tonos vibrantes como amarillo canario, verde metálico, fucsia y azul neón. Colores que nos llevan de regreso a la mitad de la década de los maravillosos y vistosos años 80 con flecos extragrandes y peinados con mucho volumen.

Ver la recién estrenada cuarta temporada de Stranger Things es un golpe de nostalgia ante el que difícilmente podemos resistirnos. Nuestra mente se llena de recuerdos al ver la moda en cuanto a ropa, peinados y -por supuesto- maquillaje de aquella época.

Transpórtate a los pasillos del Instituto Hawkins o haz un viaje extra oscuro con esta contrastada colección de tonos sutiles y llamativos para los ojos, los labios y el rostro.

"Al llegar a la mayoría de edad en un pequeño pueblo en los años 80, me identifico completamente con el ambiente y los personajes de Stranger Things. Esta colaboración capta perfectamente la esencia de la época: enérgica, aventurera y divertida", dice Fatima Thomas, senior Artist de, M•A•C "

La colección está pensada para sumergirte en esta serie de culto. Desde los memorables nombres de las tonalidades, que los fans reconocerán al instante, hasta el envase de edición limitada, todo ello inspirado en la serie Stranger Things, misma que reúne en esta colección lo mejor de los dos universos: el mundo real y el Upside Down.

Transforma tus labios con Lipglass / M-A-C x Stranger Things en tonos brillantes y subversivos listos para crear un sutil brillo o un brillo extremo de otro mundo, para transportarte a una dimensión alternativa con un rubor de combinación rosa suave y rojo quemado.

Foto: cortesía.

Foto: cortesía.

Foto. Cortesía.

Por otro lado, podrás presumir de tu espíritu escolar con la paleta de ojos Hawkins Class Of 1986 o adentrarte en el Upside Down con la paleta de ojos The Void, que se inspira en el hogar del propio Mind Flayer.

Foto: cortesía.

La colección Human World es perfecta para aquellos que están listos para "ir al centro comercial con una nueva visión del estilo de los 80", dice Dominic Skinner, Global Artist de M-A-C." Usando la paleta de ojos Hawkins Class Of 1986 Hawkins.

¿Prefieres explorar el Upside Down? "Lánzate al vacío y abraza el Upside Down con colores que te permitirán enfrentarte a cualquier Demogorgon", dice Skinner.

Foto: colección.

Multicolor y oscuridad. El ying y el yang. El bien y el mal. Tonos para todos los gustos de las usuarias, tanto las de esta generación, como las fans de Stranger Things que crecieron en los años 80 y recordarán sus años dorados con esta increíble colección de MAC.