Carolina Herrera: las personas con demasiado dinero "se cuelgan tantas cosas que parecen árbol de Navidad"

De las 25 frases de Carolina Herrera para empoderar tu estilo, definitivamente debes guardar esta: “el dinero no va con la elegancia”.

De hecho, la diseñadora colombiana tiene varios consejos para verte siempre elegante sin gastar demasiado. Pero si pensabas que ser una persona adinerada es la única vía para conseguir clase, estás equivocada —al menos bajo la percepción de la icónica Carolina Herrera.

Carolina Herrera: “el dinero no va con la elegancia”

Y quizá uno se preguntará, ¿cómo es que el dinero no está relacionado con ser elegante? Pues hace falta adentrarse a la visión del less is more, o bien, encontrar el sentido sofisticado de las piezas básicas para armar un look que parezca de miles de dólares con ta solo unos cuantos detalles que no vaciaron tu cartera.

La diseñadora de 83 años habló con la periodista Adela Micha en 2020 y reflexionaron sobre cómo conseguir elegancia sin sobrepasarse en dinero.

“No, el dinero no va con la elegancia. Porque muchas veces ves a personas que no tienen dinero pero que saben lo que les queda bien, saben escoger […] Así como puedes ver a aquellos con exceso de dinero pero que se compran lo que sea y se ponen lo que sea, y no se ven bien”, puntualizó Herrera.

Según ambas, “se ponen 400 cosas encima y parecen árbol de Navidad”, relacionando esta idea con aquellas personas que deciden aglomerarse de objetos y accesorios y terminan usando todo en una sola tanda.

La entrevista —que ha sido rescatada en plataformas para la nueva generación como TikTok— se viralizó y la gente está de acuerdo en las constantemente polémicas declaraciones de la diseñadora.

“El dinero no te da clase”, “el dinero no es sinónimo de buen gusto”, “exacto, conozco a gente con mucho dinero y pésimos gustos”, “con clase se nace, y eso no se compra ni con todo el dinero del mundo”, “la clase no se hace, se trae”, fueron algunos de los muchos comentarios.

¿Estás de acuerdo con Carolina Herrera en que el dinero no da la elegancia?