Este es el TONO de labial que Carolina Herrera usa para asegurar unos labios sofisticados para su edad

¿Qué pasa cuando una marca decide discontinuar nuestro producto de belleza favorito? Esta es una situación que podría fácilmente evolucionar de crisis a tragedia. Al menos así lo sintió la diseñadora Carolina Herrera, una fiel fanática del labial Plum Stain de Bobbi Brown, el cual la firma decidió dejar de producir *inserte emoji llorando*.

Pero que no cunda el pánico, pues la firma de maquillaje tomó cartas en el asunto y reintridujo el lápiz labial con el tono que la diseñadora colombiana ha usado por más de 20 años. ¿Lo mejor? Que así como Carolina Herrera se ve espectacular con este color a sus 84 años, tú también te verás fabulosa.

Este es el labial favorito de Carolina Herrera

“Cuando me enteré que el labial sería discontinuado envié a toda la gente que pude a través del país a comprar los que hubiese en las tiendas", confesó Carolina Herrera a WWD. Cuando la reserva de labiales de la diseñadora te terminó, recurrió a sus conexiones con Bobbi Brown para hacer algunos pedidos exclusivos del producto. Pero sus esfuerzos no fueron en vano, pues la firma relanzó el labial preferido de Carolina y hasta lo nombró en su honor: es el Bobbi Brown Sheer Lip Color -Carolina No. 10.

“Pasé años buscando un color que pudiera usar en cualquier ocasión, y cuando encontré este, supe que mi búsqueda había terminado”, declaró Carolina. La colombiana no solo hizo tubos personalizados solo para la firma cuando su suministro disminuyó, sino que trajo de vuelta este tono digno de los íconos de la elegancia.

getty

El labial favorito de Carolina Herrera consiste en un tono ciruela rojizo en la gama de cremosos y brillantes con una fórmula liviana —y aunque no dura demasiado como otros labiales, deja el suficiente color en los labios para que solo reapliques una vez más. Al aplicarlo hace una ligera sombra a rojo pardo y de textura semi-matte, lo cual lo hace perfecto para uso diario tanto de día (con un poco de gloss beige) como de noche. Es ideal para mujeres que buscan un labial ligeramente cremoso y para lucir sofisticada sin demasiado esfuerzo.

Si tienes piel oliva con bronceado medio, estos tonos —marrones, rosas y rojos— aumentan el look natural y al mismo tiempo decoran los labios; incluso esta mezcolanza de colores llegan a hacer que tu cabello se vea más oscuro. La textura del labial favorito de Carolina Herrera es suave y cremosa con un ligero toque gloss —lo suficiente para provocar un brillo natural— y hace que tus labios luzcan saludables e hidratados.