Cómo darle mantenimiento al tinte de tu cabello

Has cambiado de look, traes el tinte de moda y luces increíble pero, ¿sabes cómo cuidar el cabello teñido y mantener el color? Checa algunos de los consejos más compartidos por los especialistas en color, y cuida de tu cabello al máximo.

Así como escogerías una crema humectante para tu tipo de piel, debes elegir el cuidado para tu pelo que esté formulado para sus necesidades.

También comenta que las pelirrojas o castañas se pueden beneficiar de acondicionadores que depositan color y agregan pigmento al cabello para mantener el tono con vida.

Para las rubias, Adams recomienda shampoos y acondicionadores violeta que neutralizan los tonos amarillos y dorados.

El primer paso para un color duradero es un pelo saludable. Si a tu cabellera le falta proteína o humectación, no conservará bien el tinte y se empezará a deslavar inmediatamente. Haz de los tratamientos tus mejores amigos y seca tu pelo al natural.

El agua juega un papel importante también. “El agua de la llave deposita minerales que pueden ocasionar opacidad y tonos rojizos”, dice Nikki Lee, colorista y dueña de Nine Zero One Salon en Los Ángeles.