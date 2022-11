El reloj perfecto para resaltar tu outfit

En tiempos en los que ya no todos usan este objeto tan especial como el tiempo mismo, destaca del resto portándolo con elegancia. ¿Cómo lograrlo?

Si bien puedes vestirlo en cualquiera de las dos muñecas, se sugiere usarlo en la mano no dominante, para que no se maltrate, para que no te moleste al escribir o para mirarlo con mayor facilidad por si tienes ocupada la mano dominante cuando quieras consultar la hora. Otro punto importante es, considera que no sea demasiado grande ni demasiado pequeño; busca un equilibrio con tu complexión. No lo lleves demasiado apretado ni muy suelto y siempre debajo de la manga.

Un reloj “Grande de corazón”

Ahora toca elegirlo. ¿Qué tal apostar por una pieza de relojería de altísima calidad, con algo “Grande de corazón”, como un reloj Bulova? Esta firma tiene un hermoso idilio con el tiempo que data de hace más de 140 años, demostrando ser audaz y realzando la individualidad, fuerza y valentía de cada uno de sus diseños, reconocidos por la gran inspiración que llevan detrás de cada creación y el espíritu que los envuelve.

En 1924 Bulova develó su primera línea de relojes de pulso diseñada exclusivamente para damas, ¡toda una revolución para la época! La mayoría de ellos con detalles en diamantes. Hoy, la firma honra aquella primera expresión de un reloj para mujer con el lanzamiento de la majestuosa colección Rubaiyat, que celebra un siglo empoderando la feminidad.

¡Y qué privilegio llevar en nuestra muñeca un elemento con tanta fuerza y significado! Porque la colección Rubaiyat conjuga a la perfección los 4 pilares del empoderamiento femenino: belleza seductora, fortaleza silenciosa, delicada fluidez y libertad de auto expresarse.

Rubaiyat es un nombre con un significado poético y sensual, elegido en 1917 por Bulova para su primera pieza de relojería para dama en la historia. Hoy, a más de 100 años, este legado ha sido reinventado al fusionar diseños modernos y estéticos con las profundas raíces de la artesanía relojera en la colección Rubaiyat Boyfriend.

¿Qué lo hace tan especial?

Se trata de un modelo sumamente elegante para dama con una distintiva y única corona cabuchón azul, ubicado en la posición de las 12 horas, haciendo eco del diseño original. El trabajo magistral está realizado en acero inoxidable con manecillas e indicadores en plateado y un movimiento de cuarzo.

Un toque muy especial se encuentra en la tapa trasera que luce la insignia distintiva de la Diosa del Tiempo, siendo el detalle que honra la sensualidad poética de esta leyenda y elogia a la mujer empoderada de hoy.

Finalmente, todas las colecciones de Bulova se convierten en leyendas gracias a su grandeza, y con Rubaiyat Boyfriend no será la excepción, que te llevará por momentos inolvidables para perpetuarse a través del tiempo y las generaciones.