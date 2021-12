Diferencia entre mechas californianas y balayage: cuál es el ideal para morenas, cuánto dura y más

Hay mucha información con respecto al cambio de color de cabello. Si has considerado modificar tus mechas o solo quieres investigar más sobre los términos del tono de pelo, exploremos los dos más famosos: balayage y mechas californianas.

Cuál es la diferencia entre balayage y highligts (mechas californianas)

Primero aclararemos que el balayage es una técnica, no un look. Se caracteriza por ser un tono tipo californiano que pasa de colores iluminados alrededor de la cara y termina mezclándose en la raíz. Viene del francés que significa 'barrido', pues así mismo se aplica el color usando una brocha (sin láminas o capas).

Instagram @tophairstyleromania

Respecto a las mechas californianas (y las mechas en general, highlights), se hacen por medio del cabello "tejido" y aclarado desde la raíz y hasta las puntas, con un par de mechones que no serán colorados. Las secciones que serán pintadas se envuelven en láminas para que se distingan del resto del pelo y con esto obtienes un resultado uniforme donde las mechas son más potentes, notorias e inclusive dramáticas.

Instagram @aaashleee

Pros y contras de las mechas balayage en cabello oscuro o rubio

El balayage es un método personalizable y de aspecto más natural, además no requiere tanto mantenimiento gracias a que el tono se entremezcla con la raíz y no con la línea —dura hasta 5 meses sin retoque. En los contras está que no es un cambio demasiado extremo y tiende a costar más trabajo de fusionarse con el cabello oscuro (o deberias colorarlo muchas veces).

Archivo

Pros y contras de las highlights (mechas californianas)

Las mechas añaden mucha dimensión a la melena, es de tono cálido y sí resulta en un cambio más extremo —porque se pone desde la mitad del pelo hacia las p untas. Pero no son de aspecto tan natural y requieren de más retoques debido a que crece más sobre la diferencia de la raíz; y lucen mejor en pelo largo y claro que en melenas oscuras, porque provee demasiado contraste.

Instagram @barryalanhairsalon

¿Cómo saber que tu pelo queda mejor con mechas balayage o mechas californianas (highlights)?

La estilista Samantha Cusick explicó a The Ouai que "elegir el estilo que mejor te quede depende de paciencia y experimentación". Balayage es una técnica mucho más visual y te permite personalizarlo, es más rápido que el tradicional enlaminado.

Con las mechas californianas hay más control sobre el brillo de los highlights, y el crecimiento del color de pelo original es inevitable (por eso decolorarlo seguido es más perjudicial para el cabello).

Siempre acude primero con tu estilista de confianza para platicar sobre estas opciones y considera el tono y método que mejor te acomode.