¡Cuidado! Estos estilos de cabello corto te hacen ver mayor

Así como estos son los 5 cortes de cabello que más te envejecen, hay un par de detalles que debes evitar si quieres el cabello corto.

Algunos de los errores que estás cometiendo con tu cabello y te hacen ver mayor involucran al short hair, y aunque este es el estilo que más favorece a las mujeres mayores de 40, es importante considerar ciertos detalles para obtener el corte perfecto a tu personalidad, estilo y hasta forma de la cara.

1) Pixie cut con capas puntiagudas

@hairuwear_inc

Aunque es un tradicional peinado corto, podría añadirte un par de años por lo old school del estilo. Las capas puntiagudas con mucho volumen destacan a la lejanía, pero no armonizan del todo bien con las facciones de una mujer mayor. Puedes usar un estilo con menos volumen y capas más sutiles sin peinarlo todo hacia arriba, hazlo ligeramente hacia un lado y no añadas demasiada altura altura.

2) Pixie con capas demasiado largas al frente

@luxelotus_beauty

Aunque el fleco a la altura de los ojos enmarque tu cara cuando eres más joven, si estás tratando de restarte años no debes apostar por dicho estilo. Atraerá la atención hacia las arrugas más marcadas de los ojos y no favorecerá a las facciones que más alargan el rostro —como la frente y el cuello. Aunque sea un estilo moderno, es mejor mantenerse fuera de este margen.

3) Corte bob y fleco recto

@finola.q

Los cortes bob son elegantes y perfectos para todas las mujeres, pero hay formas específicas de hacer que luzca fabuloso, y no provocar un aumento de años. El combo de corte bob recto con fleco recto es desfavorecedor, así que mejor opta por un diseño con más capas, así la melena tendrá mejor diseño y movimiento y no quedará inmóvil a la vista.

4) Corto con baby bangs

@dyeinmychair

El fleco extremadamente corto es muy socorrido en la juventud, pero es de los estilos que sí o sí te hacen lucir mayor. La marcada línea horizontal de las baby bangs enfatiza las arrugas de la frente y no favorece al resto de las facciones de tu rostro.

5) Pixie cut al raz

@kurzehaare

Aunque sea de los pixie cuts con menos necesidad de mantenimiento, puede añadir un par de años a las facciones de tu rostro. Eso sí, si quieres darle un twist modeno y fresco, puedes teñirlo en colores cobrios, platinados o rubio platinado para acentuarlo.