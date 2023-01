La crema que usa Isabel Preysler para conservar su piel a los 71 años (y que encuentras en farmacia)

Aunque esta crema es más famosa en España, en México podría caber en la categoría de los productos “buenos, bonitos y baratos”. La crema de cara que usa Isabel Preysler —según la leyenda— es de las consentidas en el mercado por su accesible precio y los resultados que promete. ¿Ya la conocías?

¿Cómo se llama la crema que usa Isabel Preysler?

De acuerdo con testimonios desde hace décadas, vieron a Isabel Preysler en baño de un aeropuerto usando la crema Xhekpon —sacó el envase y dejó la caja, así que todos a su alrededor pudieron apreciar uno de los cosméticos de farmacia que la famosísima conductora empleaba en su día a día.

Xhekpon Crema Facial, de 40 ml, asegura combatir los signos de la edad en cara, cuello y escote, así como hidratar, reafirmar y regenerar la piel.

¿Qué contiene Xhekpon?

Esta sencilla pero no menos querida crema facial de farmacia está formulada con colágeno hidrolizado, centella asiática y aloe vera —la diferencia con el colágeno puro al hidrolizado, es que el puro no está manipulado, y el hidrolizado está compuesto por otros ingredientes, como vitamina C, la cual es indispensable para la absorción del colágeno en el cuerpo—.

El colágeno hidrolizado penetra fácilmente en la dermis, protegiendo la piel y favoreciendo la regeneración y firmeza —o sea, retrasa los efectos de la “piel colgada”. Mientras que la centella asiática estimula la renovación del tejido cutáneo —es una planta medicinal y antioxidante que actúa como antiinflamatoria—, y el aloe vera es hidratante, regenerador, calmante y suavizante.

Eso sí, si han habido comentarios sobre Xhekpon, es el no necesariamente muy agradable olor que tiene y lo densa que es: “por su composición tiene buenas propiedades regeneradoras y tensoras, puede ser una buena alternativa como crema preventiva o tratamiento de arrugas”, dijo un farmacéutico a Vogue España en 2018. Por esto mismo, funciona mucho mejor como crema de cuello y escote.

¿Cuánto cuesta en España la crema Xhekpon?

Xhekpon oscila entre los 6 y 10 euros en España, en México puedes encontrarla por menos de 650 pesos en Amazon. Esta crema facial está indicada para todo tipo de piel y ha sido testada bajo control dermatológico, pero siempre debes acudir primero a tu dermatólogo para saber qué te conviene y qué no.

Para aplicarla necesitas tener la piel limpia y seca, después verter un par de gotas o la cantidad de crema del tamaño de un chícharo sobre las yemas de tus dedos, y esparcir por rostro, cuello y escote, dando masajes circulares.