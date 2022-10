Esta modelo de 59 años omite la declaración de Carolina Herrera sobre "el cabello largo no es elegante" y enseña su melena canosa con orgullo

Así como estas modelos plus size demuestran que la belleza viene en todas las tallas, hay mujeres que dan a conocer la belleza natural de las arrugas y el cabello canoso.

Desde Yazemeenah Rossi, la modelo de 67 años que la está rompiendo en redes sociales, hasta Carmen Gimeno y su increíble gusto para vestir a los 60 años, debes conocer a Nicola Griffin y cómo es una inspiración para todas.

Quién es Nicola Griffin, la modelo de cabello canoso extra largo

Nicola es una modelo británica nacida en Nottingham (aunque su fecha de nacimiento no es pública).

Fue maestra de francés y su carrera en el modelaje llegó como una sorpresa. Nicola estaba formada en la fila del banco cuando una mujer le preguntó si quería ser su modelo para productos de belleza, y el resto fue historia (vía Biography Tribune).

Recibió un par de trabajos más hasta que llegó a la agencia Milk Model. Pero durante este proceso sus hijas gemelas Tabitha y Elly le dieron un gran apoyo.

Es una mujer divorciada del padre de sus hijas y no tiene pareja al momento. Actualmente cuenta con más de 13 mil 600 seguidores en Instagram.

Nicola Griffin es “la mujer más grande en aparecer en Sports Illustrated”

Además de romper estereotipos con esa indomable melena larga y canosa, Nicola Griffin se convirtió en la mujer de más edad en aparecer en Sports Illustrated en un anuncio de trajes de baño.

A sus 56, Griffin hizo historia apareciendo en esta afamada revista, y habló de su experiencia con Daily Mail.

“Jamás lo habría imaginado. Siempre pensé que eso era para mujeres jóvenes y bellas, pero me pasó a mí. Es como un sueño”.

Pero a veces ser señalada como “la mujer más grande” la hace sentir… demasiado grande. “A veces la gente me describe como la persona más vieja en aparecer en Sports Illustrated, y eso me hace sentir de 80”.

Aunque mencione el tema de la edad, la visibilidad y representación de mujeres maduras también es importante para Nicola.

“No soy talla grande, pero quiero ver a alguien usando la ropa que realmente podría comprar. Considero importante ir en la dirección correcta —he criado a dos niñas que veían la tele y las revistas y se sentían mal. Eso es horrible”. Nicola Griffin

Nicola Griffin es la modelo que se muestra orgullosa del envejecimiento

Cuandoo a Griffin le preguntaron de dónde sacó las agallas para salir en bikini y ropa interior en anuncios a pesar de sus más de 50 años, respondió lo siguiente.

“Tengo un abdomen redondo de haber dado a luz a dos bebés de 7 libras. Tengo heridas de la cesárea, celulitis y un gran trasero, y ciertamente no soy talla cero. ¿Quién mejor para desafiar el perfeccionismo que hace que las mujeres maduras se sientan imperfectas e invisibles a medida que envejecen?".

Además seguro Nicola Griffin está muy en desacuerdo con Carolina Herrera cuando ésta dijo que el cabello largo no es elegante.

Pero claramente este es uno de los sellos de belleza de la modelo británica.

“Soy naturalmente castaña, y me pintaba las canas cuando salían, pero me veía horrible. Un día decidí que era suficiente, ¡y me dejé las canas!".

“Después de dos años de una transición realmente terrible —mitad blanco, mitad negro— llegué a mi color auténtico, que es un blanco platino. ¿Y sabes qué? Esa decisión lanzó mi carrera como modelo”.