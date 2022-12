9 piezas de ropa en las que debes invertir este invierno 2022 si quieres lucir elegante

Además de las 6 tendencias de invierno, según las mujeres francesas, te decimos cuáles son las piezas clave para brillar en la época decembrina 2022. Pierina Feria, asesora de imagen, nos enlista las prendas clave para elevar tu guardarropa de invierno. Descubre en qué invertir para mejorar tu clóset y tu estilo —¡son tan básicas e infalibles que te sorprenderán!

Prendas en las que debes invertir este invierno 2022 para lucir elegante

1) Una buena camisa para mujer

Es una prenda de las más versátiles, puedes llevarla cerrada y fajada con una falda o pantalón, o simplemente usarla suelta con unos jeans o desabotonada sobre una tank top y unos leggings.

2) Un mono de ropa para brillar en el trabajo y en las fiestas

Se trata de un diseño tan formal o casual, como tú lo decidas. Atrévete a utilizarlo con stilettos, clutch y collar de perlas para verte elegante, o con flats, messanger bag y cadenas, para algo mucho más urbano.

3) Un elegante traje para mujer

Sin duda, es el outfit perfecto para los días laborales y eventos formales, combinado con zapatos altos e, incluso, ¡tenis! Va bien con camisas, blusas y suéteres.

getty

4) Una chaqueta para mujer que te dure muchas estaciones

Si es recta, corta y de tweed tienes una prenda (casi) todo terreno, que puede funcionar con jeans, pero se ve espectacular con una falda lápiz y collares de distintos largos.

getty

5) Una gabardina para mujer en buen estado

Es un verdadero as bajo la manga. Cuando no sepas con qué saco o suéter combinar tu look, Éste te sacará del problema. Además te protegerá de la lluvia, de un frío moderado y, si hace calor, no sofoca.

6) Un elegante vestido camisero

Su nombre lo describe a la perfección. Es un elemento básico en el guardarropa femenino; es versátil y favorecedor, puedes jugar con la apertura de los botones para estilizar tu silueta.

7) Un cárdigan infinito

El suéter abierto y largo es un híbrido entre bata y abrigo, por lo mismo es útil en looks desenfadados, que sofisticados. Le da más presencia al outfit, sin ser tan dominante como una blazer o chaqueta.

8) Un abrigo camel

Se tomó prestado del guardarropa masculino y ahora es una prenda femenina imprescindible. Es fácul de coordinar y tiene el superpoder de engalanar desde un atuendo de oficina hasta uno para salir con tus amigas.

9) Una falda plisada para el invierno

Si optas por una versión vaporosa y lisa obtendrás un práctico comodín de estilo, que podrás vestir todos los días. Sólo recuerda definir tu cintura, para estilizar tu porte.