Esto es lo que le pasa a tu cabello cuando no lo lavas en una semana o más

Se dice para que nuestra piel esté sana, limpia y saludable, debemos bañarnos casi todos los días; sin embargo, esta regla no se aplica de la misma manera al cabello, pues se dice que no es bueno lavarlo todos los días pero, ¿qué le pasa a tu cabello cuando no te bañas por más de una semana?

Qué le pasa a tu cabello cuando no te bañas

Para mantener un cabello hermoso y saludable, es importante que no se lave todos los días, pues el sebo que se produce de manera natural en el cuero cabelludo, aporta nutrientes a nuestra melena.

Lynne Goldberg, dermatóloga y directora de la clínica para el cabello de Boston Medical Center, argumenta que las personas que se lavan mucho el pelo acaban secando el cuero cabelludo y produciendo mucho más aceite, por lo que el resultado, a la larga, no es un pelo limpio, ¿pero qué le pasa al cabello cuando no lo lavas con suficiente frecuencia?

Por otra parte, si no se lava con la frecuencia adecuada, los aceites se acumulan y hacen que el pelo se vea grasoso y sucio, además presentar irritación, descamación, inflamación y otros problemas más graves.

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello?

Influyen muchos factores como el tipo de piel y cabello que tengas, pero de acuerdo con una investigación de la Universidad de Columbia, si tienes la piel y el pelo graso, tendrás que lavártelo unas 3 o 4 veces a la semana, mientras que si estás más bien en un punto intermedio, con 2 días es suficiente.

Las personas con el pelo rizado también tendrán el pelo menos graso, por lo que no necesitarán lavárselo tan a menudo.

Señales de que no te lavas el cabello con suficiente frecuencia

Si no lavas con una buena frecuencia tu cabello, en lugar de tener beneficios, podrías adquirir terribles problemas, además de un terrible olor. Convertirás tu cuero cabelludo en una trampa de bacterias.

Checa estas señales de que tu cabello no está saludable debido a una mala higiene: