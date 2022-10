Los pros y los contra de tener el cabello extremadamente corto si tienes más de 40

Muchas mujeres mayores de 40 y 50 han querido lucir una cabellera muy corta.

A figuras como Carolina Herrera les fascina la idea de tener cabello corto —porque considera que el cabello largo “no es elegante”—.

Hay estilos y cortes que favorecerán más de lo que piensas. Pero como siempre, cada cambio viene con sus ventajas y desventajas.

Cómo llevar el cabello corto para mujeres mayores de 40 años

Hay diversas maneras de lucir fabulosa con cabello corto.

Puedes ennmarcar tus facciones con un pixie y en tono oscuro para añadir dramatismo.

O intercalar las canas con reflejos claros para aportar luz a las facciones de tu rostro.

Este corte le va a casi todos los tipos de rostro, excepto los redondos. Lo importante es encontrar un fleco que equilibre tus facciones.

Se trata de un corte fácil de estilizar, pero que debe ser retocado una vez cada cinco semanas.

Si tus facciones son angulosas, el corte pixie es la opción te conviene. Como plus, tu cuello se verá más estilizado.

Para darle un toque moderno pide que te dejen el flequillo largo.

Ventajas de tener el cabello corto

Pros: Que el pelo sea pequeño no acorta las opciones para estilizarlo, se pueden incluir flecos o añadir volumen en la coronilla.

Y así resaltar ojos, pómulos, mandíbula y hasta la longitud de cuello, preferentemente, de rostros angulosos, ovalados y tipo corazón.

Desventajas de tener el cabello corto

• Contras:“Como es un corte muy delicado, requiere mantenimiento constante. Es decir, tendrás que visitar a tu estilista cada 15 días”, explica la asesora de imagen Camila Chávez.

Además, no siempre es la mejor opción para quienes tienen cabezas redondas o cuadradas.

Accesorios para el cabello corto

“¡Ponte grandes pendientes!”,exclama Maricel Cueto, de Look my Look, quien considera que los cortes garçon permiten jugar con diversos cuffs, arracadas, broqueles y aretes estilo candelabro, incluso, al mismo tiempo.