Quiénes son las hijas de Monica Bellucci —incluyendo a Deva Cassel, que es idéntica a ella

Originalmente publicada el 27/07/2022.

Monica Bellucci es una de las mujeres más reconocidas en el campo del cine italiano, y que además trascendió al entero reconocimiento de Hollywood. Pero además de la faceta como actriz, la italiana de 57 años es una amorosa madre de dos hijas. Esto es lo que debes saber sobre Deva y Léonie Cassel, las hijas que Monica Bellucci tuvo con su ahora exesposo Vincent Cassel.

Quién es la pareja de Monica Bellucci

Su primer esposo fue Claudio Carlos Basso, un fotógrafo de modas que conoció mientras trabajaron juntos en una sesión. Salieron durante un año y se casaron el 3 de enero de 1990. Pero cuatro años después pidieron el divorcio y así culminó el corto matrimonio.

Monica Bellucci se casó por segunda vez en 1999 con el actor francés Vincent Cassel. Éste se volvió famoso gracias a su papel como Vinz en la película La Haine (1995) de Matthieu Kassovitz —otorgándole dos nominaciones a los César Awards.

Los actores se conocieron en varios sets de película, y años después tuvieron dos retoños: Deva (12 septiembre 2004) y Léonie (21 mayo 2010). A pesar de que hicieron esfuerzos por no vivir la "vida de matrimonio convencional", en 2013 pidieron el divorcio.

Desde su separación de Vincent Cassel, Bellucci se ha vuelto más hermética con su vida privada. Si bien anuncia sus proyectos con bombo y platillo y es abierta con la prensa sobre ellos, se sabe poco de lo que hace fuera de los sets.

Es su modo de mantener su ‘jardín secreto’ como ella llama a los momentos en los que puede tener una vida normal en la que va al supermercado, sale a pasear o trata de mantener una relación. Aunque esto último sea difícil de conseguir fuera del ojo público, pese a lo mucho que lo ha intentado.

Por ejemplo, en 2017 comenzó a salir con el artista y galerista francés Nicolas Lefebvre, con quien se dejó ver en un evento masivo hasta 2019, cuando fueron juntos a la semana de la moda de París. Nacido en 1982, Lefebvre es 18 años menor que Bellucci y durante dos años pareció ser el nuevo amor de la actriz. Sin embargo, pasó muy poco tiempo después de que la relación se hiciera pública para que ésta terminara.

Desde entonces no se han escuchado rumores sobre un nuevo romance. Sin embargo, con sus antecedentes de discreción, nadie puede asegurar absolutamente nada sobre su estado civil.

Quiénes son las hijas de Monica Bellucci con Vincent Cassel

Otro aspecto de su vida que Bellucci trataba de mantener en privado y que se ha vuelto público es su maternidad. Y es que las hijas que tuvo con Vincent Cassel, Deva y Léonie, están creciendo, lo que ha hecho imposible mantenerlas fuera de los focos.

Aceptando ese hecho, Monica apareció en una portada de Vogue Italia junto a Deva, quien inició su carrera en el modelaje a los 16 años (es decir, hace sólo un par de años) y ya ha protagonizado campañas para marcas como Dolce & Gabbana.

Convertida en toda una celebridad de las redes sociales, Deva tiene toda la atención de la prensa francesa, por lo que Monica ha tratado de mantenerla con un pie en la escuela y en la vida normal, y otro en el mundo de los adultos ahora que ella ya sabe lo que es trabajar duro. Acaso el mayor reto de ver a su hija seguir sus pasos ha sido enseñarle lo retador que puede ser el mundo del entretenimiento, y agradece que ahora que más mujeres se han animado a hablar sobre acoso y abuso, la industria puede convertirse en un espacio más seguro.

“Es por eso que les he inculcado la búsqueda de un punto en común para mantener una buena comunicación. No quiero que mis hijas crezcan con rencor hacia los hombres, eso no las llevaría a nada. Pero tienen que saber que deben hacerse escuchar”. Por fortuna, Deva y Léonie tienen en casa a la mejor maestra para poder lidiar con su herencia: una impactante belleza que va más allá de la fugacidad.

Deva Cassel, la hija más popular de Monica Bellucci, y Léonie Cassel, la hija menor

La hija mayor de Monica, Deva Cassel, nació el 12 de septiembre de 2004 (tiene 17 años), y su hija menor, Léonie Cassel, el 21 de mayo de 2010 (tiene 12 años). Ambas son originarias de Roma, Italia.

Como hija de la afamada y sex symbol Monica Bellicci, parecía casi inevitable que Deva Cassel eventualmente siguiera sus pasos. De hecho, estaba en la panza de su mamá cuando hizo su primer photoshoot —una portada donde la actriz y modelo salió desnuda y embarazada—.

Aunque Deva ha tenido grandes oportunidades en el mundo de la actuación, es una joven que se mantiene al margen de sus estudios. Monica dijo a L'Officiel en 2020, "creo que Deva quiere continuar con su educación, con toda la dificultad y belleza que implica ser una adolescente".

¿Y cuántos idiomas habla Deva Cassel, la hija de Monica Bellucci? Gracias a la multiculturalidad de sus padres, habla tres idiomas: inglés, francés e italiano. La adolescente que pronto llegará a los 18 años vive una vida relativamente tranquila —aunque ella no comparte tantas cosas en redes sociales, hay numerosas cuentas de fans que se aseguran de publicar sus videos de tiktok o incluso fotos con su supuesto novio, el modelo Luca Salandra.

Para Vanity Fair France, Deva Cassel se sinceró sobre sus papás: "tengo unos padres muy abiertos que me han dado mucha libertad, la cual he podido aprovechar siento muy responsable".

Pero Deva no ha sido la única que ha aparecido en portadas de revistas con su mamá, pues la pequeña Leónie ha sido partícipe. Cinco meses después de dar a luz, Monica Bellucci introdujo a su hija menor en la Vanity Fair italiana.

Según fuentes, la actriz dijo, "cuando estoy en casa con Vincent ponemos a nuestras hijas en nuestra cama. Cuando viajo sola, laa acuesto conmigo", y añadió, "estuve cuidando y amamantando cada tres horas a Leónie durante este photoshoot".