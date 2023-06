Isabel Allende presenta su nuevo libro y nos da sus recomendaciones para una buena vejez

“Para tener una buena vejez creo que es importante tener las siguientes cosas: Una buena salud, y yo la tengo. Se necesita también no estar sola, tener una comunidad, y yo la tengo. Tener cubiertas las necesidades básicas, no estar angustiada por no poder pagar la luz. Lo tengo. Y tener un propósito: hay que salirse de uno mismo en vez de verse el ombligo todo el tiempo. Hacer algo afuera: cuidar a los nietos, regar las plantas, servir comidas en escuelas, cualquier propósito te saca de ti mismo y eso ayuda también para una buena vejez.” Así responde la autora de 80 años, al preguntarle qué herramientas para la vida se consiguen después de vivir ocho décadas.

Isabel Allende, durante el lanzamiento en América Latina y España de su nuevo libro, El viento conoce mi nombre (Plaza & Janés), es la autora viva en español más leída y traducida. En su nueva novela aborda el tema de los inmigrantes, de los niños refugiados que son separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos, y hace una referencia a los niños que también sufrieron esta separación de sus familias durante la Segunda Guerra Mundial.

“En 2018, Trump decidió separar a las familias en la frontera. Esto me remitió a 1938, al Kinder Transport, cuando los niños eran separados de sus padres por los nazis”. Para la autora, lo más difícil de narrar en su nueva novela fue la crueldad. “Porque se trata de una crueldad sistemática, organizada, que no es espontánea sino que hay una política sistemática de la crueldad”. Sobre la pregunta de qué mensaje daba con su libro, la autora afirmó enfática que ella no da mensajes, no trata de predicar. Ella escribe porque le encanta contar la historia.

Sobre el título de esta nueva novela, la autora señala que hace referencia a que los niños en la frontera son numerados, para ser identificados, igual que lo fueron los niños judíos que eran marcados con un número en los campos nazis. Anita, la protagonista, afirma en un punto de la novela que “El viento conoce mi nombre”, haciendo énfasis en que ningún niño es una cifra, sino una persona con nombre y apellido.

Isabel Allende con su nueva novela "El viento conoce mi nombre" Fotografía: Lori Barra

La autora también nos compartió que está muy contenta por la próxima grabación de la mini serie basada en su novela La Casa de los Espíritus, en la cual participan actrices latinoamericanas, entre ellas, Eva Longoria, como la protagonista. “Me parece fantástico que el elenco sea latinoamericano, que la serie haya sido escrita por mujeres latinas, que sea una producción de la región. En su momento, cuando se hizo la película con Meryl Streep y Jeremy Irons, si bien fue una gran producción y quedó espectacular, eran actores de Hollywood, con presupuesto alemán, un director europeo… les quedó muy bien pero ni Meryl ni Jeremy se parecían en nada a mis abuelos”, rió la autora.

Allende, que confiesa ser supersticiosa, confirma que sigue con la tradición de empezar sus libros en enero. “Es superstición, pero también disciplina. Y mira que me ha funcionado”. Sobre el tema de feminismo, Isabel asegura que las mujeres juntas podemos ser invencibles, y que hacen falta políticas de protección para mujeres y niñas. Cuando una mujer vive con miedo, afirma, no tiene libertad. “Ojalá este sea el siglo de las mujeres”.

Por último, Isabel asegura que este nuevo libro ha sido muy bien recibido en Estados Unidos, y dice que otra superstición que tiene es no hablar de los libros en los que se encuentra trabajando. “Nunca hablo de lo que no he terminado”, puntualiza.