El controversial romance de Patrick Dempsey a los 18 años con una mujer de 44 (y luego se casaron)

Dueño de una oscura melena, que destaca sus divinos ojos celestes, y de una eterna sonrisa, Patrick Dempsey es en definitiva un príncipe azul contemporáneo; no por nada generó tanta emoción la confirmación de la secuela de la cinta Enchanted. Y por si eso fuera poco, sus años de experiencia lo hacen aún más atractivo que las estrellas emergentes de Hollywood.

Nos enamoró al personificar al doctor Dereck Shepherd en la serie Grey’s Anatomy, en la que participó durante una década, y aunque su rol como el compasivo neurocirujano que conquista a Meredith Grey está destinado a quedarse grabado en la memoria colectiva, pocos conocen los episodios turbulentos que han rodeado su vida y carrera, como su primera esposa, Rocky Parker, quien era 26 mayor que él.

El atractivo y discreto cincuentón se ha casado en dos ocasiones, la primera con la actriz neoyorquina Rocky Parker, a quien conoció en 1984 y quien era, además, madre de uno de sus amigos.

En aquel tiempo Patrick tenía 18 años y trabajaba en la obra de teatro Brighton Beach Memoirs. De acuerdo con Hollywood Life, Dempsey y Parker iniciaron un romance secreto, y es que ella era 26 años mayor que él.

Cuando Patrick cumplió la mayoría de edad en Estados Unidos (a los 21 años) se casaron. Ella tenía 47, así que la pareja pronto se convirtió en la comidilla del star system.

Se divorciaron en 1994, y según información del diario The Sun, Parker, quien falleció en 2014 a los 74 años de edad, declaró en documentos legales que además de haber sido infiel, Dempsey cometió una serie de abusos físicos contra ella.

En una ocasión, en el set de la película Can’t Buy Me Love (en la que el histrión compartió créditos con Amanda Peterson), “me golpeó porque dijo que ‘quería saber lo que era pegarle a una mujer’”, escribió Parker. También reveló que una vez el actor le había roto un dedo de la mano al cerrar una camioneta, de manera intencional.

Más tarde, Rocky Parker retiró las acusaciones de maltrato doméstico, de modo que es difícil comprobarlo, pero queda la duda en el aire sobre si las declaraciones eran ciertas. Como sea, cinco años después del divorcio, Dempsey contrajo matrimonio con la artista de maquillaje Jillian Fink. Con ella tiene tres hijos: Darby Galen, Tallula Fyfe y Sullivan Patrick. La pareja tuvo una fuerte crisis entre 2015 y 2016 que casi los lleva al divorcio, y durante el breve tiempo que estuvieron separados se rumoró que el actor había tenido un romance con la actriz Jennifer Garner.

Dempsey, actualmente de 56, habló con Barbara Walters para ABC sobre la polémica relación y matrimonio con Rocky: "Creo que necesitaba una mamá. Hubo muchas cosas negativas que todavía estoy deshaciendo".

Explicó que la razón por la que su carrera empezó a bajar cuando él tenía alrededor de 23 años por los restos de aquella relación, "en este negocio no puedes ser una persona con la que sea difícil trabajar, no puedes hacer berrinches, debes ser profesional y creo que eso no lo entendía en su momento".

Rochelle Natalie "Rocky" Parker fue actriz toda su vida, nació el 26 de febrero de 1940 y vivió en Brownsville, Brooklyn, al menos 10 años. Como escribió su hijo Corey Parker —producto del matrimonio de Rocky con su segundo marido y "verdadero amor", John Davis Haas—, "fue una mamá que crió a tres hijos, nunca recibió nada en la mano, ella trabajó para todo lo que tuvo".

En este artículo que se escribió pocos meses antes de que Rocky Parker falleciera, la actriz explica que su tía la introdujo al mundo de Broadway y que de niña —como una humorística casualidad— frecuentaban un restaurante llamado "Jack Dempsey's".

Empezó a modelar para revistas y anuncios a partir de los 17. También enviudó, "y empecé a hacer dinero, tenía tres hijos y los metí a hacer comerciales" (en uno salieron con Robert DeNiro). En los sesenta empezó a hacer obras tanto dentro como fuera de Broadway. Y claramente habló sobre su relación con Patrick Dempsey.

"Conocí a Patrick Dempsey en un tour por Bringhton Beach. De los 10 años que estuve con él, 6 fueron de casados. Le hablé de actuación y él empezó a obtener roles. Durante nuestro tiempo juntos lo acompañaba a todos lados, a los sets, a donde sea que tenía que ir. Si había una cámara, me aseguraba de que estuviera ahí por él. Fui su coach y analista de script para 'Some Girls', 'In the Mood', 'Can't Buy Me Love', 'Happy Together', 'Fast Times' [...]".