Los graciosos gestos del príncipe Louis solo demuestran que es un niño normal y feliz

La familia real británica tuvo un importante hito en la historia este año: el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Además de marcar los 70 años en el trono de la monarca, fue una inolvidable oportunidad para ver cómo se relaciona la familia directa. Y gracias a este destacado suceso, conocidos el lado más gracioso, simpático y real del príncipe Louis. El tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William siempre ha dado de qué hablar, pero las hilarantes caras que hizo desde el balcón mientras Kate lo regañaba, junto con otros comportamientos, nos hizo percatarnos que realmente es el royal más simpático y tierno de todos.

¿Quién es el príncipe Louis de Inglaterra y qué edad tiene?

Louis Arthur Charles de Cambridge es el hijo de Kate Middleton y el príncipe William, futuros reyes de Inglaterra. Nació el 4 de sepriembre del 2017, por lo que tiene 4 años (en 2022 cumplirá 5). Es el menos de los Cambridge, y sus hermanos mayores son el príncipe George (heredero al trono, 9 años) y la princesa Charlotte (7 años).

Desde su nacimiento lleva el tratamiento de alteza real y por eso se le considera en el título que es un príncipe británico. Aquí puedes leer más sobre los títulos de la realeza y su significado. Sus primos directos son los hijos de Harry y Meghan Markle, el pequeño Archie (3) y Lilibet Diana (1), quienes viven en California, Estados Unidos.

Príncipe Louis, el travieso hijo de Kate Middleton

Tras el debut del pequeño Louis en el jubileo de platino, muchos seguidores de la realeza no tardaron en dar sus opiniones sobre el estimulante comportamiento del royal. Desde sacarle la lengua y taparle la boca a Kate Middleton, hasta darle besos a su mamá y saludar a la reina Isabel II con respeto, el príncipe Louis demostró de qué está hecho un niño saludable de 4 añitos.

Una especialista que habló con El País aseguró que "Louis tiene cuatro años y ha actuado como un niño de cuatro años". A esta edad "el pequeño no tiene suficiente desarrollo madurativo a nivel cognitivo, de pensamiento y reflexión, para entender que su bisabuela es la reina Isabel II, que lleva 70 años en el trono y que va a asistir a un montón de festejos donde tiene que estar sentadito, calladito y sin moverse".

Aún con el escrutinio de comentarios en redes sociales ante el elocuente comportamiento de Louis, los propios Kate y William respondieron al criticismo en su cuenta de Twitter. "Todos nos la pasamos maravilloso, especialmente Louis...", seguido de un emoji que muestra dos ojos mirando hacia un lado.

El pripio Mike Tindall, esposo de Zara Tindall (hija de la princesa Ana) habló de esta experiencia con los niños royals durante el jubileo en el podcast The Good, The Bad and The Rugby. "Los niños fueron las estrellas del show. Louis, él solo quería divertirse. Y mis dos hijas son muy traviesas, así que uno trata de controlar la situación. Hubo muchos dulces atrás, así que también estaban sugar high".

"Es duro para ellos, todos son muy jóvenes... es mucho tiempo", dijo Mike, "pero como papás lo sabemos, simplemente haces lo que hay que hacer". No hay duda de que el pequeño príncipe Louis se hizo viral tras el jubileo —posiblemente siguiendo los pasos de su tío el príncipe Harry cuando sacó la lengua en el Trooping the Color mientras estaba en brazos de la princesa Diana. ¡Adoramos a los niños royals!

Los mejores gestos del príncipe Louis, el adorable royal e hijo de Kate y William

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

¿Cuáles fueron tus fotos favoritas del travieso príncipe Louis?