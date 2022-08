Esto es lo que ha sido de Shakira tras la separación de Piqué y la fortuna que cada quien posee

Como buena latina, Shakira comienza serena una nueva etapa de su vida, como madre soltera y estrella internacional. No exenta de una separación polémica, pero sí con muchas cosas por hacer.

Fue hasta el miércoles 1 de junio que el diario El Periódico publicó que la intérprete y el futbolista Piqué podrían estar atravesando una fuerte crisis a causa de una supuesta infidelidad cometida por el futbolista.

Shakira y Piqué anuncian su separación

Entonces estalló una tormenta mediática que ya nadie puro parar. En medio de tanta especulación, el sábado 4 de junio la pareja emitió un escueto comunicado anunciando su separación:

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto y privacidad. Gracias por su comprensión".

A pesar de lo civilizada que parece esta separación, la verdad es que allegados a la famosa pareja aseguran que no lo es tanto. De hecho, Shakira fue quien insistió en enviar un comunicado para oficializar el rompimiento, pero hasta para ponerse de acuerdo en su contenido fue difícil la negociación.

La historia de amor de Shakira y Piqué

Se conocieron en Madrid en 2010 tras grabar el video 'Waka Waka'. Él le preguntó sobre el clima en Sudáfrica y ella le dio el mejor parte meteorológico de su vida.

En 2011 Shakira confirmó en Twitter, "les presento a mi sol" con una foto del futbolista. Él sintió que el destino los había unido y ella se mudó a Barcelona.

En 2013 Piqué y Shakira se convirtieron en padres de Milan en enero. No cabían de felicidad y el español protagonizó unas imágenes con su recién nacido.

Para 2015 Shakira daba luz a su segundo hijo, Sasha, en enero. Ese año participa en la cinta de Disney Zootopia, interpretando a Gazelle y cantando 'Try Everything'.

La gira El Dorado World Tour arranca en 2017; sin embargo, Shakira sufre una hemorragia en su cuerda vocal derecha. Y la pareja vivía su primera gran crisis. En 2018 ella ganó su tercer Grammy con el álbum El Dorado; una vez recuperada de sus cuerdas vocales, retomó su gira y Piqué se hizo cargo de los niños.

La pandemia provocada por covid-19 les dio tiempo en familia. Quizá esta es la época más "normal" que tuvo la pareja junto a sus hijos. Pero llegó 2022 y se destapa su separación: 12 años de amor terminan. La historia de dos estrellas en el foco mediático, con dos hijos y una ruptura iniciada por Piqué.

Cómo se encuentra Shakira tras la separación de Piqué

Como buena latina, ella siempre ha apostado por su familia, comenzando por sus padres, a quienes adora y, sin duda, son todo para ella. Como hija es única ve por ellos en todo momento, no sólo en lo económico, sino también en lo afectivo.

Así que ya nos podemos imaginar que esta ruptura fue un golpe fuerte no sólo como pareja, sino como madre. Así lo dejó ver su hermana Lucy Mebarak, quien declaró a medios españoles que para la familia de la colombiana esta separación fue ‘previsible’ y que la intérprete se encuentra ‘recuperándose’.

Un hecho es cierto, la cantante no tiene mucho tiempo para lamentos, ya que está inmersa en varios proyectos que la tendrán muy ocupada por lo menos el próximo año, como es su participación en el programa de televisión Dancing with Myself, de la cadena NBC, junto al estadounidense Nick Jonas. También estuvo en nueva gira mundial del disco “Te felicito”, que lideró las listas de popularidad.

Hacienda busca a Shakira y la cantante la custodia de sus hijos

Asimismo, existen fuertes rumores de que la separación con Piqué no se centrará en lo económico, sino en la custodia de sus hijos.

Los proyectos profesionales mencionados anteriormente están en el extranjero y aseguran que Shakira está pensando muy seriamente en abandonar España, ya que, además, Hacienda la ha acusado por defraudar al fisco y la cantidad no es poca: 14.5 millones de euros.

Y es que ella mantiene su domicilio fiscal en Bahamas, pero ha vivido los últimos 12 años en Barcelona. Las autoridades le exigen el pago de impuestos de lo generado en ese tiempo y, es tan grave su situación que, incluso, podría pisar la cárcel.

En los últimos años Hacienda ha puesto contra las cuerdas a muchos artistas y personajes públicos que han estado tras las rejas por menos que eso. Así que esta situación podría orillar a la colombiana a cambiar su residencia rápidamente, pero antes tendrá que tener la autorización de Piqué para poder ejecutar una mudanza.

Ahí se cree que el tema con sus hijos Sasha, de siete años, y Milan, de nueve, va a ser el punto de inflexión en esta ruptura.

Shakira tiene una mansión de 11 millones de dólares en Miami, lugar que le encanta y a sus padres igual. Con una ruptura tan reciente, con los medios españoles hostigándola un día sí y al otro también, y con tanto trabajo fuera de España, es probable que Shakira inicie una nueva vida, la de madre soltera, en Miami. Tendremos que esperar a ver cómo acaba esta separación que a todos nos ha tomado por sorpresa.

La fortuna de Shakira y la fortuna de Piqué

Ambos tienen a su grupo de abogados trabajando en la división de la fortuna en caso de que Piqué quiera su tajada de la fortuna de la cantante.

Fortuna de Shakira: 324 millones de dólares. Tiene una casa en Miami, con un valor de 11 millones de dólares. Otra en Bahamas, donde está empadronada y tiene su residencia oficial. Posee un ático en Nueva York, además de una residencia de lujo en Capri, otras en Barranquilla, República Dominicana y Punta del Este.

Fortuna de Piqué: 85.7 millones de dólares. Entre sus negocios más rentables está una firma de gafas, negocios de comida, la nueva Copa Davis y quiere comprar un club de futbol. Piqué tiene una larga lista de inmuebles y la mayoría se encuentran en Barcelona. Él es propietario de la lujosa residencia que compartía con Shakira en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Tiene un valor de 5 millones de dólares.

Ambos están en la mira. Mientras que Shakira fue acusada de defraudar a Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación contra Piqué por unos contratos de la Supercopa en Arabia Saudí.