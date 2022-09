Ella es la escritora mexicana que tuvo un romance George Harrison y compartió con él la cima de su carrera con The Beatles.

Te presentamos a la talentosa escritora de origen mexicano que cautivó a George Harrison, el guitarrista de The Beatles y se casó con él. No podrás creer su romántica historia de amor y todo lo que significó ella en la vida del músico.

Su nombre es Olivia Trinidad Arias y actualmente vive en Estados Unidos donde conoció a su esposo, George Harrison. Sus abuelos nacieron en Guanajuato, por lo que las raíces de la filántropa se ubican en nuestro país, sin embargo, ella nunca vivió en México. Actualmente se desempeña como productora en el país vecino del norte.

El amor que rescató a George de las drogas

Olivia Trinidad Arias y George Harrison se conocieron en 1974 durante una fiesta de la disquera Dark Horse. Desde que George miró a Olivia quedó impactado con su belleza, sin embargo, él se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida.

10 años antes de conocer a Olivia, Harrison conoció a su primera esposa, Pattie Boyd, con quien estuvo casado durante aproximadamente 8 años y a la que le escribió románticas canciones como I need you y Something, canción que fue calificada por el mismo Frank Sinatra como una de las más románticas de todos los tiempos.

Olivia fungía en ese entonces como secretaria en la disquera, así que, antes de abordarla, George Harrison contrató a un espía para conocer más detalles sobre ella, pero lo único que logró saber fueron tres cosas:

1. Que era vegetariana (lo sigue siendo).

2. Que era amante de la meditación.

3. Que provenía de una familia de migrantes mexicanos que se habían mudado de Guanajuato a California en búsqueda de una mejor vida.

Orígenes mexicanos de la familia de la esposa de George Harrison, Olivia Trinidad Arias

Los abuelos de Trinidad Arias habían sido agricultores en Guanajuato, mientras que su mamá trabajaba de costurera y su papá tenía una tintorería. Para cuando George y Oliva se conocieron, The Beatles se encontraba en la cima del éxito y los excesos ya formaban parte de su estilo de vida.

En 1978, George y Olivia tuvieron a su único hijo Dhani Harrison quien heredó, no sólo los derechos de la imagen y música completa de su padre, sino también el talento musical y un increíble parecido físico con él. De hecho, son tan parecidos, que en el concierto Concert for George, organizado a modo de memorial, un año después de la muerte de Harrison en 2001 a causa del cáncer, Paul relató al público:

"Olivia me ha dicho que con Dhani en el escenario parece que George se ha mantenido joven, mientras que los demás hemos envejecido".

En 2016, Olivia presentó el documental George Harrison: Living in the Material World durante la 14a edición del Festival de Cine de Morelia. Dicho filme era un recorrido por la vida de quien fuera el amor de su vida: su trayectoria musical, la inspiración de sus canciones y también sus tropiezas. En él participan estrellas del calibre de su compañero de agrupación, Sir Paul McCartney, así como Elton John, entre otros, quien dan fe del talento del inolvidable Beatle.

George estaba muy enamorado de México, de su música sobre todo, entonces empezamos a ver películas mexicanas y él se sentaba con su guitarra y tocaba junto con Los Panchos. Disfrutaba y entendía la música a través de los acordes y sentimientos, declaró alguna vez su esposa.

George Harrison y su amor por México

A raíz del apasionado amor que surgió entre Olivia Arias y George Harrison, el guitarrista se enamoró profundamente de la cultura mexicana, aún a pesar del poco manejo del idioma español.

Por ejemplo, de acuerdo con declaraciones de la viuda de Harrison, el musico fue un gran admirador del Cine de Oro Mexicano, particularmente de Jorge Negrete y de Los Panchos a quienes hacía covers en sus ratos libres junto a su esposa.

Olivia compartió su días junto al ex Beatle hasta el último soplo de su vida, cuando en 2001 murió a causa de cáncer de garganta.

