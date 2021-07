El 1 de julio de 2021 se celebra el 60 natalicio de la princesa Diana, madre de William y Harry y, sin duda, la mujer más fotografiada del siglo XX. Te presentamos 10 looks inolvidables de gala y coctel de Diana de Gales

Nos queda claro que la princesa Diana es, además, la más espectacular de las princesas de la realeza moderna y también la más trágica por su corta vida, interrumpida en un violento accidente automovilístico en París, en medio de una persecución de paparazzi, en 1997.

Sin embargo, hay algo más: su estilo. A 24 años de su partida y 40 de su boda con aquel voluptuoso vestido chantilly de mangas abullonadas, Diana de Gales sigue siendo referencia de la clase al vestir y de una elegancia que resiste la prueba del tiempo…

Repasamos sus mejores looks de noche, que a la distancia notamos que eran el reflejo de su estado de ánimo y la expresión de su identidad durante las distintas etapas de su vida: desde los más románticos hasta los más audaces. Esta es la evolución del estilo de Diana durante los 16 años de su principado.

10 looks inolvidables de gala y coctel de Diana de Gales

1. De negro

Comprometida con el príncipe Carlos, Diana acudió a su primer evento “oficial” el 22 de mayo de 1981 al Goldsmith Hall de Londres para la gala de Caridad en favor de la Royal Opera House de aquella ciudad. La invitada de honor era la princesa Grace de Mónaco, que al igual que Diana, no pertenecía a la realeza, sino al mundo de Hollywood. En sus propias palabras, la futura princesa de Gales dijo que se sentía fuera de lugar “nadie me dijo pórtate así, di lo otro, haz esto, todo el tiempo me sentí insegura y la princesa Grace fue muy solidaria y linda conmigo”.

Este traje es relevante porque era negro, un color que la realeza no usa más que cuando está de luto y que, de hecho, el príncipe Carlos se lo dijo cuando ya había ido por ella: “¿Te vas a poner eso?”. Lo más llamativo fue el profundo escote corazón con ruffles.

3. El hada dormida

De sus primeros eventos como esposa real, Diana se quedó dormida en la presentación de la exhibición “El Esplendor de los Gonzaga” en el museo Victoria y Alberto de Londres. Tenía 20 años y, al día siguiente, el 5 de noviembre de 1981, el palacio de Buckingham anunció que la princesa estaba embarazada, esto, ante la duda de los tabloides sobre si estaba “sobre explotada” por la familia real.

El vestido es un dulce: un chifón azul con rosa de Belville Sassoon (de David Sassoon y Belinda Belville) escote off shoulder un velo criss cross, a la cintura un lazo azul; las perlas son de la reina Isabel II. Sassoon elaboró muchos de los vestidos y trajes de Diana durante sus primeros años dentro de la familia real.

3. El baile en Australia

En su primer tour juntos, en marzo de 1983 en Australia, los príncipes de Gales lucieron espectaculares durante la recepción en el hotel Wentworth de Sidney.

Diana llevó un adorable vestido azul con mangas en capas, adornado por un cinturón plateado (una tendencia que ha vuelto en 2021) del diseñador inglés Bruce Oldfield y la gargantilla del rey Faisal, propiedad de la reina Isabel II. Aún estaba buscando su estilo, que cambiaría drásticamente hasta la segunda mitad de los 80. La fiesta es famosa porque bailaron espontáneamente en la pista un fox trot y se veían sonrientes, felices y enamorados.

4. Otro baile, otro vestido azul

En otra gira por Australia, país miembro del Commonwealth, Diana y Carlos volvieron a bailar como si fuera una tradición continental, ahora en el Southern Cross hotel de Melbourne el 31 de octubre de 1985.

El vestido de organza también era azul aqua como guiño a su primer baile; era una creación de Elizabeth y David Emanuel -los mismos diseñadores de su vestido de novia-, que eligieron un escote asimétrico coronado por un moño en el hombro derecho, el corte medieval en el faldón y, como cereza en el pastel, Diana eligió una headband muy disco, nada menos que con esmeraldas. ¿Lo mejor? En realidad es un choker de diamantes. ¡Muy creativa!

5. Travolta dress

Es, quizás, el vestido más inolvidable de Diana, un modelo de Victor Edelstein en azul medianoche de terciopelo con escote triangular y mangas estilo victoriano, de seda, accesorizado por el choker de perlas y un zafiro solitario.

El escenario: la Casa Blanca durante la administración de Ronald Reagan en una cena de estado el 9 de noviembre de 1985. Travolta contó a Esquire México en exclusiva que Nancy Reagan, la primera dama de entonces, le comentó que “Diana quisiera bailar contigo” y que él nunca se imaginó algo así, “y fue como un cuento de hadas”.

Diana volvió a usar el vestido cuatro veces más, la última en 1997 cuando fue fotografiada por Lord Snowdon, el exesposo de la princesa Margarita, fotógrafo profesional.

6. Diosa tornasol

El año es 1986, es el 14 de abril y el venue es el Teatro Burgh de Viena. En esta ocasión asiste a la gala “Amor por amor” con un bellísimo vestido de lentejuelas azules de Catherine Walker en corte sirena, escote décolletage y drapeado desde el talle hasta la rodilla; el protagonismo está, sin embargo, en las mangas estructuradas y abullonadas que dejan al descubierto la delicadeza de su cuello de cisne y el detalle de sus clavículas (años más tarde sabríamos que padecía anorexia). La joya es una gargantilla de oro y diamantes de la que cuelga una gota de ónix.

7. Blue velvet

Una de las diseñadoras favoritas de Diana y ahora de su nuera Catherine de Cambridge es Catherine Walker, cuyos diseños son considerados un lujo accesible para las británicas. Desde trajes sastre, morning suits para bodas y hasta vestidos de gala, Diana fue su mejor embajadora.

Esta pieza es de terciopelo azul medianoche con escote strapless o palabra de honor en color púrpura y, como complemento, guantes tornasol. El choker de doble hilo de amatistas con un granate engarzado en diamantes y pendientes dobles a juego coronan el look en una paleta violácea de espectáculo. El evento fue el opening de la ópera “Las bodas de Fígaro”, de Mozart, en La Ópera de Munich, de Alemania, en 1987.

8. La japonesa

Mayo de 1986: visita oficial a Tokio, Japón; el evento es una cena de gala convidada por el emperador Hirohito. Diana eligió un vestido royal blue (o azul pavorreal, para los hispanos) con pliegues que nacen desde el ombligo y cuello con cuentas de cristales bordados; la obra es del diseñador local Yiku que Diana eligió para honrar a sus anfitriones. En la cabeza lleva una bandana de zafiro y diamantes creado a partir del brazalete del set de diamantes y zafiros de la familia real de Saudi Arabia que recibió como regalo de bodas. Es de las pocas ocasiones en las que Diana utilizó una prenda abombada.

9. Cannes

Los príncipes de Gales parten plaza en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en mayo de 1987 para la noche de homenaje al actor inglés Sir Alec Guiness.

Diana llevó un vestido azul celeste de chifón con escote strapless, drapeado con la cintura marcada a tono y una caída evasé que asomaba sus zapatos a tono; el toque final es la estola al cuello, recurso muy popular durante la década de los 80, sin joyería adicional más que pendientes. Es un look sumamente romántico, creación de Catherine Walker.

10. The Elvis

“El vestido Elvis” fue bautizado así por la propia Diana por el color blanco con las cuentas de perlas bordadas y el bolero a juego con un cuello alto… muy Elvis en Las Vegas. Pero el nombre popular de este cuello es “Grace Kelly” justo porque la princesa de Mónaco usó uno similar el día de su boda.

La pieza de Diana es de Catherine Walker y fue una petición especial de la princesa a la diseñadora para la gira a China y Hong Kong en noviembre de 1989, en cuyas culturas los bordados con perlas son importantes. Pues bien, la foto de Tim Graham pasó a la historia: Diana con el Elvis dress y la tiara Lover’s Knot, propiedad de la reina (que Diana hizo “suya”) sosteniendo un ramillete de flores es una de las fotos más icónicas de la princesa. Vale decir que también lo usó para una serie de láminas de Terence Donovan y en los British Fashion Awards. Actualmente es propiedad del Museo Albert y Victoria.

