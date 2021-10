36 razones por las que amamos al príncipe Harry

A pesar de que ya no forma parte del núcleo de la familia real británica siempre será uno de nuestros favoritos, ¿verdad? Hacemos un recuento de solo unas cuantas razones por las que amamos al príncipe Harry.

El príncipe Harry está disfrutando de su nueva vida en Los Ángeles con Meghan Markle y su pequeño Archie. El matrimonio se mudó el pasado mes de marzo a Estados Unidos tras haber vivido unos meses en Vancouver, Canadá.

Así, el hijo de Carlos de Inglaterra ha afrontando una nueva etapa en su vida después de haber abandonado sus funciones como ‘senior royal’ de la Familia Real Británica.

Durante esta cuarentena, Harry se mentiene cerca de las organizaciones con las que ha trabajado y colaborado durante todos estos años.

Por ejemplo, en abril de 2020, el hermano pequeño del príncipe William atendió una videollamada con varios responsables de la organización WellChild, quienes se dedican a cuidar a jóvenes y niños gravemente enfermos en Reino Unido.

«Hay una gran cantidad de cosas positivas que están sucediendo al mismo tiempo y tener tiempo para la familia, mucho tiempo para la familia, me hace pensar a veces si no me siento culpable por pasar tanto tiempo con ellos», compartió Harry.

«Tienes que celebrar todos estos momentos en los que estés tirado en el suelo rodando y gritando. Inevitablemente, media hora después, o al día siguiente, habrá algo con lo que tengas que lidiar y no habrá forma de que puedas escapar de eso», explicó el duque de Sussex en una reflexión el la que invitaba a disfrutar y vivir el momento.

Continúa labor

Harry, quien es uno de los benefactores de Weelchild durante más de una década, se alegró mucho de ver a gente que ya conocía: «Es genial poder ver caras familiares por aquí». Y es que para el nieto de Isabel II, ellos son auténticos «súper padres» que tienen que luchar contra la enfermedad de sus hijos.

«La resistencia y la fuerza que muestran es absolutamente increíble», dijo Harry y añadía: «Nunca debéis olvidar esto. Habrá días malos, seguro, pero nunca podré imaginar lo mucho que lucháis cada día». Y es que Harry quiso terminar bromeando que para él «tener un bebé de 11 meses es suficiente».

Además de esto, te presentamos 36 razones por las que amamos al príncipe Harry.

