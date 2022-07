5 formas en las que las princesa Diana desafió a la reina Isabel II

Lady Di no siempre siguió los protocolos de la realeza, la princesa Diana desafió a la reina Isabel II en numerosas ocasiones porque no estaba de acuerdo con las costumbres reales.

Fue así como logró imponer su propio estilo y revolucionar a la corona, Diana rompió con varios esquemas y tradiciones, aún si esto no le gustaba a su suegra, la reina de Inglaterra.

Formas en las que las princesa Diana desafió a la reina Isabel II

Además de su estilo, sentido de la moda y belleza, Diana es recordada también por su labor humanitaria y cercanía con el pueblo, para lo que tuvo que romper muchos protocolos.

Te presentamos solo algunos de los momentos en los que Diana desafió a la reina Isabel:

Princesa Diana y la reina Isabel II

Se negó a prometer obediencia a su marido, el príncipe Carlos

En las bodas de la realeza, era muy común que lo novios utilizaran los votos que ya estaban escritos y aprobados con anterioridad.

En estos votos, ya establecidos, la novia prometía al novio obediencia a su esposo en todo momento y someterse a su voluntad; sin embargo, Diana se negó a hacerle esta promesa a Carlos.

Fue un acto que dio mucho de qué hablar, pues en aquella época, el hombres era quien tenía la última palabra en el matrimonio.

Diana eligió su anillo de compromiso

En la realeza es costumbre que el anillo de compromiso para la novia, sea personalizado y hecho a la medida, pero desde ese momento, Diana rompió el protocolo y las cosas se hicieron de forma diferente.

La futura princesa de Gales eligió su anillo de compromiso de un catálogo de a colección de la joyería Garrard, sin importarle las reglas de la monarquía ni lo polémico que podría ser.

Estaba a favor de la educación pública

Cuando llegó la hora de enviar a su primogénito, el príncipe William, a la escuela, Diana se negó a seguir el protocolo real. En la realeza, los niños se educan en casa o en colegios privados y exclusivos.

La princesa se negó a esto y apostó por las escuelas públicas. William se convirtió en el primer niño de la realeza en asistir a una escuela pública.

¿Por qué la princesa Diana no usaba guantes?

Hoy en día, es completamente normal ver a las royals sin guantes; sin embargo, en la época de la princesa Diana, era una tradición que en eventos sociales, las mujeres de la realeza usaran guantes.

A Diana no le gustaba este accesorio y se negó a usarlos, pero no tenía nada que ver con el glamour. La princesa aseguraba que usar guantes no le permitía estrechar las manos de las personas con naturalidad.

No se sentaba como una princesa

Como regla, las mujeres de la realeza no pueden cruzar las piernas al sentarse, lo correcto es hacerlo con las rodillas juntas y sólo pueden cruzar un poco los tobillos.

Sin embargo, Diana también ignoró este protocolo, pues en varias ocasiones fue vista sentada en publico con las piernas cruzadas o en posturas más cómodas.