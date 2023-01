6 polémicas declaraciones de Harry en 'Spare'

Este 10 de enero 2023 salió a la venta el libro con las memorias del duque de Sussex, SPARE (En la Sombra, en su título en español) y desde antes ya se han filtrado polémicas declaraciones, a pesar de los orquestados intentos de los editores por mantener hermetismo en su contenido. En la autobiografía del hijo menor del rey Carlos III se revelarán –a través de más de 500 páginas– detalles íntimos, controversiales para la monarquía inglesa, incómodos sobre la familia real británica y jugosos para ser comentados. En la entrevista que concedió a 60 Minutes de CBS con Anderson Cooper, el duque dijo lo siguiente.

“Probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán, ¿cómo podrías perdonar a tu familia por lo que han hecho? La gente ya me ha dicho eso. Y dije que el perdón es 100 por ciento posible, porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan a mí” —Príncipe Harry

Sale ‘Spare’, las memorias del príncipe Harry que prometen sacudir a la monarquía

Parte del contenido ha sido divulgado por el propio autor, quien, en entrevistas promocionales, ha comentado algunos de los momentos más dramáticos, los cuales han servido como adelanto y materia de especulaciones. Esto, aunado al documental Harry & Meghan de Netflix, el cual se emitió en diciembre y también incluyó acusaciones incendiarias.

Como parte de la descripción del libro –que ya está entre los best sellers en tiendas en línea– se lee: “Con su franqueza directa y sin concesiones, SPARE: En la sombra es una publicación que marcará un hito. Está llena de lucidez, revelaciones, introspección y sabiduría sobre el eterno poder del amor, sabiduría adquirida a un alto coste”.

Es evidente la imperante necesidad que tiene Harry de ser comprendido por parte del gran público; sin embargo, dadas sus polémicas declaraciones y la respuesta en redes que éstas han tenido hasta el momento, es poco probable que logre su cometido. Algunos de los temas más relevantes son la muerte de la madre del príncipe; su hastío hacia la prensa británica; la forma en la que ha sido tratada su esposa, Meghan, y las consecuencias de su distanciamiento respecto a la familia real.

1) La rivalidad entre William y Harry

“Fue una de las imágenes más desgarradoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del féretro de su madre mientras el mundo contemplaba la escena con pesar... y horror”, se lee en el extracto promocional del libro. La imagen de los hermanos William y Harry siempre fue ejemplar, reflejo de cercanía y complicidad. Aunque, fuera de cámaras, esto parece que no era completamente cierto.

En Spare, el duque de Sussex revela la competitividad que los acompañó a lo largo de sus vidas. La relación llegó a ser tan tirante, que más que un semejante, Harry consideró, en algún punto, a William como su archienemigo. La situación se puso aún más tirante después de que Harry comenzara a salir con Meghan, a quien William calificó de "difícil", "grosera" y "abrasiva". Sus altercados llegaron a lo físico, según cuenta el duque de Sussex: “(mi hermano) me agarró por el cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo… Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron”.

2) El incómodo disfraz de Harry como Nazi

Uno de los momentos más controversiales en la biografía de Harry fue su decisión de portar un uniforme nazi en una fiesta de disfraces, en 2005. Más de 15 años después, el propio duque de Sussex confesó, como parte de su docuserie, que fue: “probablemente uno de los mayores errores de mi vida”. Ahora, entre el material que ha salido a la luz del libro SPARE: En la Sombra, Harry afirma que fueron los propios Príncipe y Princesa de Gales quienes lo alentaron a ponérselo. “Llamé por teléfono a ‘Willy’ y Kate, para preguntarles qué pensaban”, relata.

3) Harry en la guerra matando a talibanes

Tras una adolescencia conflictiva y una juventud errática, Harry comenzó a transformar su imagen en el momento en que descubrió el poder de la camaradería militar. Tenía 23 años cuando viajó a Afganistán por 77 días; sin embargo, fue retirado de su puesto cuando una revista alemana divulgó su presencia, convirtiéndolo en un objetivo para el enemigo.

Durante sus 10 años de servicio para el ejército, acudió a dos misiones en Afganistán. Al recordar sus días de combate, el hijo de la princesa Diana realiza una de las declaraciones más polémicas, al decir: “con exactitud cuántos combatientes enemigos he matado: 25”. Y añadir: “No es una cifra que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”. Sobre la decisión de presionar el gatillo, el hijo mejor del rey Carlos III explica que decidió ver a los combatientes talibanes como “piezas de ajedrez retiradas del tablero”, ya que”no puedes matar a personas si las ves como personas”.

4) Harry se arrepiente de haber perdido así la virginidad

La juventud del duque de Sussex fue ampliamente documentada por los tabloides británicos, quienes hicieron eco de cada uno de sus delizes para presentarlo como una de las ovejas negras de la familia.

Algunos fueron reales (como los recopila la serie documental de Harry y Meghan), otros fueron inventados, pero unos no habían salido a la luz pública, hasta ahora.

De acuerdo con las filtraciones de SPARE: En la Sombra, el duque narra cómo perdió la virginidad, cuenta que esto ocurrió con una mujer de edad mayor, quien era fan de los caballos macho y que lo trató como a un joven semental. El encuentro sucedió en el campo, exactamente detrás de un pub en el que había mucha gente, por lo que existieron muchas posibilidades de que fuera visto.

5) Las adicciones del príncipe Harry

Sin tapujos, el nieto de la reina Isabel II habla con franqueza sobre su consumo de drogas. Entre las revelaciones más polémicas del libro destaca la narración de cuando probó la cocaína por primera vez. Esto sucedió cuando tenía 17 años, cuando visitaba la casa de campo de un amigo.

También comenta abiertamente que acostumbraba fumar marihuana tanto en Eton (su escuela) como en los terrenos del Palacio de Kensington. “Después de cenar, me fumaba un porro, asegurándome de que el humo no llegaba al jardín de mi vecino”.

6) Carlos III, poco paternal

Otro personaje que no sale bien retratado en SPARE: En la Sombra es el actual rey de Inglaterra. Harry afirma que, tras su nacimiento, su padre le dijo a Diana: “¡Maravilloso! Ahora que me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Años más tarde, la noche del trágico accidente en el que su madre perdió la vida, Carlos no lo abrazó, solo lo despertó para decirle: “Mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche”. Reflexionando sobre lo sucedido, Harry puntualiza: “No era muy bueno mostrando emociones en circunstancias normales. ¿Cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?”.