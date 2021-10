‘Royals eco-friendly’. Figuras de la realeza que se preocupan por el medio ambiente

Figuras de la realeza que se preocupan y ocupan por el medio ambiente.

Más allá de los discursos a favor de un mundo «verde», la realidad del cambio climático es una situación severa. Para poner a la vista los conflictos de estos efectos adversos, algunos personajes de la familia real demuestran su preocupación y ocupación por el medio ambiente.

Príncipe Carlos

Ya son 50 años desde que el príncipe de Gales dio su primer discurso sobre temas del medio ambiente. Tiempo después, en 2010, escribió un libro titulado Harmony: A new Way of Looking at Our World para hablar sobre él mismo citó como «un llamado a favor de una revolución». Y en 2020, además de mostrar su apoyo hacia Greta Thunberg, durante el Foro Económico Mundial dio un plan de 10 puntos para ayudar a la economía global a ser más sostenible. También tiene un huerto urbano en la finca en Highgrove y emplea energías renovables para las oficinas.

Sophie de Wessex

La más reciente participación de la condesa de Wessex en un evento green fue The Great British Beach Clean en compañía de su familia, en una playa de Hampshire. Este evento anual ha luchando contra la contaminación del océano por 26 años (y si, este año hubieron muchos cubrebocas en la arena). Además en 2016, Sophie fue nombrada presidenta honoraria de LEAF (Linking Enviornment and Farming), organización que trata temas sobre agricultura y comida.

Reina Sofía

Además de que a sus 81 años la reina Sofía participa en campañas para recoger basura, la fundación con su mismo nombre trabaja en diferentes proyectos en el área de medio ambiente. Todo apoyo va desde ayuda a las tortugas marinas, protección del orangután en la isla de Borneo (Indonesia) y hasta rescatar animales abandonados.

Alberto de Mónaco

En una conferencia dijo «Mónaco puede no ser el país más grande del mundo, pero estoy decidido a mostrar que puede estar entre los más innovadores respecto al medio ambiente». Y su promesa se ha mantenido. El príncipe soberano de Mónaco creó una fundación en su nombre y está dedicada a la protección del ambiente y al desarrollo sostenible. Recientemente participó con sus dos hijos pequeños en el World Clean Up Day a las calles del principado.

Mary de Dinamarca

La princesa es nada más y nada menos que presidenta del World Nature Fund (WWF), la organización de conservación de la naturaleza más grande del mundo. Además de ello, Mary tomado conciencia para platicar sobre el reciclaje que hace con su ropa tanto del diario como para eventos formales. En 2007 creó la Fundación Mary, cuyo objetivo es el compromiso con el medio ambiente y mejorar las vidas de las familias.

