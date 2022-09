A Diana "no le habría caído bien Meghan Markle" por cómo alejó a Harry, según amiga de Lady Di

Ya pasaron 25 años desde la muerte de la princesa Diana; nadie olvidará aquella noche en que Lady Di perdió la vida a causa de un accidente vial, junto con su pareja Dodi Al Fayed. Los príncipes William y Harry se enteraron de la pérdida de su madre por su padre.

"Estaba en Balmoral cuando me dijeron que había muerto", dijo William a la asamblea general de la Iglesia de Escocia en 2021. Ambos hablaron con su mamá por teléfono un día antes, pero como se sabe que hacen los adolescentes, los chicos colgaron para seguir divirtiéndose con sus compañeros.

"¡Qué diferente podría haber sido esa conversación si hubiera tenido la más mínima idea de que le iban a quitar la vida esa noche!", exclamó Harry en el documental de 2017, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

A Lady Di "no le habría caído bien Meghan Markle", según amiga de la princesa Diana

La diarista de Diana, Tina Brown, habló con Daily Beast y reflexionó en la relación que habrían tenido la princesa y Meghan Markle, esposa del príncipe Harry desde 2018.

"Diana era muy protectora con sus hijos. Habría sido muy, muy protectora de Harry y creo que se sentiría muy ansiosa por la dirección que acaba de tomar", dijo Tina Brown.

"Creo que Diana habría pensado que Meghan direccionó a Harry a un lugar que no sería bueno para él. No creo que Diana hubiera sido la gran admiradora de Meghan que la propia Meghan tal vez se imaginaba”.

La declaración de Brown llega un año después de que Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, afirmara que "Diana estaría muy orgullosa de sus hijos" y "estaría encantada con sus esposas".

"Si ella estuviera sentada conmigo ahora mismo, sé que me diría, 'estoy orgullosa de mis dos hijos y las maravillosas esposas que eligieron porque cada una tiene su propia voz'", dijo Sarah en 2021.

Sin embargo, Tina cree que Diana habría estado "encantada" de que Harry se casara con Meghan: "Hubiera estado encantada, solidaria y emocionada de que alguien de raza mixta se uniera a la familia real porque Diana era muy inclusiva".