Agenda real: Los eventos que restan para 2019

Una relación agridulce

La historia de Mary y Federico de Dinamarca ha esta do plagada de rumores de infidelidades del ‘inmaduro’ príncipe. Ella, además, es criticada por ser ‘demasiado seria’ y no comprender a su divertido y juguetón marido. Y la reina Margarita aún no se ha decidido a abdicar porque no confía en el criterio de su hijo.