«Aguanta al príncipe ocupado», el consejo de Camilla para Kate

¿Sería por complicidad? Camilla de Cornualles le dio un consejo a Kate mientras todavía era novia de William y la situación estaba tensa.

Antes de ser duques de Cambridge, Kate y William fueron universitarios y una pareja con altibajos. El libro del experto real, Robert Lacey, guarda una serie de sucesos que tomaron lugar cuando los royals eran jóvenes y cómo se sostuvo su relación. Así se desentraña uno de los consejos de Camilla de Cornualles para Kate.

(Foto: Getty Images)

El libro del autor británico revela lo que Camilla aconsejó a Kate mientras era novia de William

El capítulo del libro Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult se llama Kate Not. En él menciona el consejo de Camilla a Kate, «aguanta al príncipe ocupado».

El autor escribe: «Camilla le confió a Kate el secreto para aguantar a un príncipe ocupado: ajusta tu horario —bueno, básicamente tu vida entera— alrededor del de él»; vía Express. En inglés, más informalmente, se le dice hang in there, que es igual a la expresión coloquial mexicana «aguanta vara».

«Basa tu horario (y tu vida) en torno al de él», lo que Camilla le aconsejó a Kate

Y Lacey añadió que «después de la universidad St. Andrews, el horario de William era todo menos ajustable». Lo siguiente en la agenda del príncipe era formar parte de la Academia Militar Real en Sandhurst, donde pasó casi todo el 2006.

(Foto: Getty Images)

Por ende, «el matrimonio no había sido incluido en ese calendario», afirma Lacey en el libro, vía el medio británico. El consejo de Camilla llegó mientras Kate y William eran novios. Luego sucedió el break que la pareja se tomó en 2007, después de haber estado cinco años juntos.

Finalmente la pareja se comprometió en octubre de 2010 y el resto fue historia. En cuanto a la relación de Camilla y Kate, este pequeño pero jugoso consejo pudo simbolizar un acto de complicidad.

Y respecto a los títulos reales, ambas aún tienen temas que están por verse. Si el príncipe Carlos sube al trono, Camilla sería referida como reina —pero de igual manera sería «reina consorte»—. Si Carlos convierte a su hijo en el nuevo príncipe de Gales, a Kate le otorgarían el título de princesa de Gales.