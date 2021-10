Amalia, Alexia y Ariane. Conoce a las estrellas teen de la realeza

Meghan y Kate serán los astros del glamour, pero las hijas de Máxima y Guillermo de Orange han robado cámara por su simpatía, en especial la mayor, al potenciar su imagen pública ante los medios locales. Amalia, Alexia y Ariane son centennials, divertidas y la alegría de los Países Bajos.

Las royals de la nueva era ya no sólo acompañan a sus madres, muestran su propia personalidad, la conciencia de su linaje y responsabilidad real en cada aparición pública: Leonor de España o Estelle de Suecia son ejemplo de ello. Pero este año le pertenece a Amalia y a sus hermanitas Alexia y Ariane. Veamos por qué.

Amalia, la protectora de los niños

Ella es la princesa heredera y, por tanto, quien tiene el ojo público encima. Y es curioso cómo los reyes de Orange, Guillermo y Máxima, son amables con los medios y dan entrevistas informales a las televisoras (algo que no hacen los Windsor), pero al proteger a sus hijas son feroces. A ellos y a Amalia se debe que los medios empezaran a ‘pixelear’ o tapar los rostros de los niños. La razón es que en 2013, la revista Nieuwe Revu publicó fotos de la royal jugando hockey, una de sus actividades extraescolares.

Los reyes, claro, demandaron y el pleito terminó en una multa, pero se protegió su derecho a la privacidad y el caso llegó a la Corte Internacional de La Haya. Así, los reyes de los Países Bajos y Amalia, hoy de 16 años, resguardaron la seguridad de las pequeñas celebridades del mundo.

También famosa por su afición a la música, no sólo la de cámara (toca violín y piano), Amalia ama al teatro; según Het Laatste Nieuws es una apasionada dramaturga y escribió una obra de teatro que podría estrenarse en el Teatro Real de La Haya. Muy divertida, es fan de Beyoncé, y como princesa heredera al trono, a los 18 años recibirá 1.5 millones de euros anuales como sueldo para sus obligaciones de Estado, seguridad y necesidades de etiqueta.

Alexia, fan de las redes

¡La hermanita sándwich no oculta su predilección por Instagram y TikTok! De hecho, ha creado cuentas falsas para departir con sus amigas y primas. En 2018, una amiguita del colegio subió un video en el que aparecía con ella cantando “In the Party”, de Flo Milli, que, obvio, tiene lenguaje explícito, y aunque no lo repitieron, fue un escándalo. Los Orange, de nuevo, aludieron a la ley de 2013 y los medios bajaron el video al invadir la privacidad de menores de edad.

Pero eso no impidió que Alexia, de 15 años, usara Instagram; de acuerdo con la revista Royals el usuario @f_4_U2 es de ella e incluso ha retado a quienes se ostentan con su nombre: “A ver, sube una selfie”. Entre sus followers destacan su prima Eloise y sus compañeras del colegio. Expresiva y encantadora, Alexia se parece a Máxima y adora cantar y tocar guitarra, honrando sus raíces hispanas.

Ariane, ¿la más afortunada?

Las hermanitas Orange y su mamá tienen las mismas costumbres que las familias de clase media: ‘heredarse’ la ropa. Máxima le presta accesorios a Amalia y Alexia; a la primera, le dejó un péplum naranja con trousers beige de la firma Natan, y a la segunda una falda de pana y una boina roja de principios del 2000. Pero a Ariane, la pequeña, le dio lo mejor: una blusa blanca Valentino, la sensación en la foto oficial de 2018, y una caperuza de terciopelo que la reina lució en una boda real.

Con 13 años cumplidos durante la pandemia, Ariane celebró un aniversario atípico en el palacio Huis Ten Bosch, y su leve sonrisa en la foto oficial quizá fue un indicador de lo mucho que le habría gustado festejar ‘en libertad’. Justo este año había comenzado la secundaria en la institución a la que acudían sus hermanas y lo hacía como ellas: en bicicleta, pues el palacio real está a unas cuadras del colegio Christelijk Gymnasium Sorghvliet.

Ariane, sin duda, ganó simpatía desde que nació, pues al mes fue internada por una infección pulmonar que puso a la nación en vilo; por fortuna, fue dada de alta a los tres días, mismos en los que la Casa Real recibió alrededor de 30 mil cartas de buenos deseos. De ella, además, sabemos que es una enamorada de los caballos.

Por: Gabriella Morales-Casas