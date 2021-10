Aseguran que Harry es “mucho menos inteligente que Meghan y acepta lo que ella dice”

Sin duda, los duques de Sussex no dejan de ser noticia y de estar en boca de casi todos quienes se interesan por los temas de la realeza.

Ahora, una destacada autora ha hecho fuertes declaraciones sobre la pareja al afirmar que el príncipe Harry «es una persona mucho menos inteligente» que Meghan Markle y «acepta lo que ella dice» porque está «desesperado por complacer a su esposa».

Esas son palabras de la escritora británica Lady Colin Campbell, de 70 años y nacida en Jamaica, y quien escribió la biografía más vendida de 1992, Diana in Private: The Princess Nobody Knows, a la revista británica OK! al tiempo que publica su nuevo libro Meghan and Harry: The Real Story.

Lady Colin Campbell asegura que el duque, de 35 años, y la duquesa de Sussex, de 38, y quienes actualmente viven con su hijo Archie en Los Ángeles, «tienen una relación muy sólida”, pero que Meghan es quien lleva los pantalones porque su esposo está «muy enamorado de ella».

«En mi opinión, Harry es un personaje mucho menos inteligente que Meghan«, dijo la autora desde su casa en Castle Goring, Worthing en Sussex.

Ella lleva los pantalones y tiene una personalidad tan dominante, encantadora y cautivadora como fue la princesa Diana en su matrimonio”, afirmó la escritora.

Lady Colin también dijo a la publicación que la ambición de Meghan «siempre» ha sido eclipsar a Diana.

(Foto: Getty Images)

La también socialité opina que la exactriz estadounidense ha manejado mal la situación y que su nueva búsqueda de fama en Los Ángeles “no despegará» en la forma en que «ella cree que lo hará».

Lady Colin también afirmó recientemente que cree que Meghan tiene aspiraciones políticas y espera algún día postularse para presidente.

La autora ha dado varias entrevistas sobre la pareja en las últimas semanas, incluida una con The Sunday Times en la que dijo que Meghan había «desperdiciado» la «oportunidad más maravillosa» al dejar a la familia real.

También dijo que las señales de que Markle “no se adaptaría” bien a la vida como miembro de la realeza fueron notorias poco después de su boda con el príncipe Harry en mayo de 2018.

(Foto: Getty Images)

Además, cree que la mudanza de Sussex a los Estados Unidos es parte del plan para hacer el cambio a la esfera política.

«Sé que la duquesa de Sussex tiene ambiciones políticas y me han dicho que un día quiere postularse para presidente», afirmó Lady Colin.

«Creo que todo lo que está haciendo, como dejar a la familia real y regresar a California, es parte de su plan y se ha llevado a Harry con ella», concluyó.

¿Qué opinas?

Redacción Vanidades con información de Daily Mail