Así se prepara Meghan para el nacimiento de su primer hijo, quien ya da pataditas

Los duques de Sussex darán la bienvenida a su primer hijo el próximo mes de abril y poco a poco se van conociendo más detalles sobre cómo se están preparando los futuros papás para la llegada al mundo del pequeño o la pequeña.

Como todo lo que rodea a los royals, no existe confirmación oficial de ninguna de esas informaciones, pero eso no ha impedido que acaparen titulares desde hace meses, en especial debido a la manera tan diferente de afrontar su debut en la maternidad de Meghan en comparación con su cuñada Catherine de Cambridge, que ya quedó patente en la decoración que habría elegido para la habitación que el bebé ocupará en su nuevo hogar en Frogmore Cottage, donde se mudarán en cuestión de semanas. Según varias fuentes, la antigua actriz se habría decantado por una paleta de colores neutral, alejada de los tradicionales azules o rosas, y habría optado por una pintura orgánica y vegana que no apoya las pruebas en animales.

Todo apunta a que la duquesa también planea mantenerse fiel a su predilección por todo lo holístico -heredada de su madre- a la hora de prepararse para el nacimiento de su retoño. Por el momento, ya habría recurrido a los servicios de una especialista en acupuntura muy popular entre las celebridades, Ross Barr, y varias personas de su círculo de allegados aseguran que estaría estudiando una técnica de hipnosis que le ayudaría a cumplir su deseo de tener un parto natural.

«Meghan ha estado sometiéndose a sesiones de acupuntura para que le ayuden a relajarse y desconectar. Es una buena manera de favorecer la circulación sanguínea y planea seguir recurriendo a ella hasta que salga de cuentas», apunta un informante en declaraciones a Vanity Fair.

Las pataditas del royal baby

En uno de sus últimos actos públicos a los que asistieron los duques de Sussex, algunos pudieron percatarse de algo muy natural en el proceso de embarazo…

Al encontrarse en el último trimestre de gestación, es normal que esto haya empezado a ocurrir y aunque Meghan Markle no ha mencionado nada al respecto cuando le han llegado a preguntar cómo va su embarazo, hay gestos que valen más que mil palabras.

Durante su reciente visita a Bristol, mientras ella y Harry posaban para las cámaras y charlaban con los presentes, se puede ver un discreto gesto de Meghan en el cual baja la mirada a su vientre y luego lo toca, lo que hizo pensar que su reacción se debió a alguna patadita de su hijo.

A partir del cuarto mes de gestación, aproximadamente, las futuras mamás empiezan a sentir los movimientos de su bebé. Las pataditas son indicadores de que su futuro hijo goza de un buen estado de salud, siempre que estén en relación con el desarrollo y el crecimiento del pequeño.

La madre suele notarlas al cambiar de postura, estirarse o al sentarse a descansar, momentos en los que el bebé aprovecha para golpear con brazos y piernas la pared del útero materno con períodos de actividad y de descanso. Según avanza el embarazo, la actividad se concentra en determinados momentos del día, por lo que pueden ser bastante predecibles.

Por: Redacción Vanidades y Bang Showbiz/ Foto: Getty Images