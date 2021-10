Así se sentiría Diana sobre la vida de Harry y Meghan, según especialista

Aunque la familia real británica ha decidido darle la espalda al príncipe Harry después de su separación como uno de los miembros activos de la realeza, la independencia del duque de Sussex habría sido vista con buenos ojos por su madre, la princesa Diana. Al menos así lo afirmó un experto en temas reales recientemente.

¿Qué opinaría la princesa Diana de las acciones de Harry y Meghan?

Durante la promoción del libro Meghan and the Unmasking of the Monarchy, el biógrafo real Andrew Morton señaló que la princesa Diana “estaría encantada” con las acciones Harry y su esposa, Meghan Markle, han hecho para marcar su distancia de la Casa Real Británica.

“Ella estaría dando volteretas. Ella estaría encantada. Habría aplaudido ver a Harry y Meghan convertidos en seres humanitarios, independientemente de lo que diga el Palacio”, dijo a UsWeekly.

Desde su salida del esquema real en 2020, los duques de Sussex se han distinguido por seguir los pasos de Lady Di y sumar su apoyo a diversos causas sociales.

Tan solo en los últimos meses, Harry y Meghan participaron en eventos que buscan hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, promovieron la vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo e incluso Markle abogó por la aprobación de una ley que considere extender el permiso de paternidad o maternidad pagado y generalizado en todo Estados Unidos, a través de una carta enviada al Congreso.

“Les escribo en este tiempo tan importante para defender como madre los permisos remunerados de maternidad y paternidad”, se lee en la misiva recibida por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, líder del Senado.

La carta fue sumamente criticada por múltiples miembros del Partido Republicano, pues aseguraban que Meghan está haciendo uso de su título real para influir en la política estadounidense. La acción tampoco fue vista con buenos ojos por medios ingleses, quienes tundieron a la también actriz en editoriales y columnas.