Carta astral de la princesa Leonor de Borbón: signo zodiacal, ascendende y personalidad según los astros

Esta es la carta astral de la princesa Leonor de Borbón, ya que el día del hoy conmemoramos el cumpleaños de la princesa de Asturias.

Leonor de Borbón y Ortiz es la actual princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono español, como primogénita del rey Felipe VI y su consorte, la reina Letizia.

Foto: Getty.

Con motivo de conocer un poco más a la princesa, hemos elaborado su carta astral con la ayuda de la astrologa Antonella Cullari, utilizando la página Astrolink.com para obtener los datos del mapa astrológico de Leonor.

Conociendo cual es la información del Sol, Luna y ascendente de su majestad, podemos desenvolver los misterios que se ocultan tras bambalinas.

SOL EN ESCORPIO

En astrología, el Sol representa, en el plano psicológico, nuestro centro, nuestra verdadera forma de ser. Al igual que la estrella Sol, cuya luz nos enceguece de intentar solo mirarlo, representa la chispa divina dentro de nosotros, nuestro principio de vitalidad y el reconocimiento de que “¡estoy aquí y estoy vivo!”.

Foto: Getty.

Es ese impulso que nos lleva a buscar convertirnos en lo que estamos destinados a ser, lo cual nos permite desarrollar nuestra individualidad.

SIGNO ESCORPIÓN; ¿CÓMO SON LOS ESCORPIO? PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

Escorpio es un signo de agua, regido por los planetas Marte y Plutón, los nativos de este signo son seres muy activos y pasionales. Se comunican con su entorno especialmente por medio de sus sentimientos. El elemento agua simboliza el universo de las emociones, desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de misericordia y amor incondicional. Este pulso energético marca seres sumamente intuitivos, perceptivos y con gran energía psíquica. El Sol en Escorpio motiva las emociones, la pasión y el amor.

Es un ser bastante espontáneo, franco que muchas veces puede herir con sus palabras sin desearlo. Las personas regidas por este signo pueden sentirse atraídos hacia lo místico y lo esotérico, algo que podemos ver a simple vista, no va mucho de la mano con los valores de la realeza. Por ello, podríamos presuponer que la princesa podría sentirse un poco reprimida dentro de un entorno tan estructurado, tradicional y antiguo.

Foto: Getty.

Los escorpianos no pueden evitar estar en la búsqueda permanente de todas las respuestas acerca de nuestra existencia. Su personalidad es versátil, salta de una intensa pasión a un obsesivo deseo de autocontrol y de la compasión a la venganza. Es un ser valiente, obstinado, orgulloso, curioso y reservado. Suele ser muy poco optimista, celoso y sus críticas tienden a ser destructivas. Muy poco diplomáticos, pasan de momentos de furia y arrebatos tan rápido a la calma, como típicas tormentas de verano.

Un Escorpio necesita estar ocupado en diversas actividades pues de no ser así, pone en marcha sus pensamientos negativos, pudiendo caer en los celos por su falta de confianza en sí mismo. La energía de Escorpio es bastante difícil de dominar, por lo que las personas de este signo deben estar completamente centradas y trabajar en su interior.

ASCENDENTE EN LEO

El ascendente es un punto importante porque indica la conducta aprendida, así como la imagen que presentamos a los demás. Así mismo se relaciona con la forma en que tiendes a empezar las cosas. Representa la imagen de la personalidad vista desde el exterior, la apariencia física, el temperamento y nuestra inclinación natural.

El Ascendente en Leo marca personas de carácter fuerte, noble y orgulloso. Dominantes en todos los terrenos de sus vidas. Conquista fogosamente su objetivo y una vez que lo consigue toma posesión del mismo. Suelen presumir sus logros en el terreno profesional y personal. Poseen gran ímpetu, voluntad y obstinación.

Foto: Getty.

Generosos, francos y justos a la hora de comprender a los demás, transmiten seguridad y dignidad. Irradian alegría y entusiasmo, amantes de los placeres de la vida y de la vida misma. Le gusta asistir a eventos sociales y ser el centro de atracción. Posiblemente muchas de estas cualidades le servirán a la heredera a la hora de asumir sus responsabilidades como monarca.

Pero, este pulso energético también tiene sus contras. Por ejemplo, si una persona con ascendente en Leo no consigue deslumbrar, se sentirá frustrada, acogiendo una postura de angustia y cinismo hacia los seres cercanos. Simultáneamente, residen en ellos el riesgo de ser demasiado presuntuoso y exigente, puede convertirse en tirano y egocéntrico hasta la insensibilidad, induciendo grandes amarguras. Su debilidad reside en la necesidad de ser admirado.

Son pasionales y aman sinceramente, con lealtad y vehemencia. Simultáneamente, reside en ellos el riesgo de ser demasiado presuntuosos y exigentes, pueden convertirse en tiranos y egocéntricos hasta la insensibilidad, induciendo grandes amarguras. Su debilidad reside en la necesidad de ser admirados. Por esta cualidad, puede ser presa fácil de sagaces aduladores. Le agrada el dinero, pero no son avaros, no obstante, no les agrada derrochar.

Foto: Getty.

Le cautiva recibir amigos, invitar a gente y rodearse de lujo, comodidad y bienestar. Su hogar o despacho será un lugar cómodo de buen gusto y placentero. No son vengativos y olvidan pronto los agravios.

LUNA EN LIBRA

En astrología, la Luna es el símbolo de la energía femenina. Toda persona, sin importar su identidad de género, tiene una parte femenina y una masculina según el zodiaco. Este satélite natural representa el rol maternal, el hogar y la familia. La Luna asigna y regula los sentimientos de la persona.

Los nativos de esta luna son muy sociables y disfrutan con divertidas reuniones de amigos. Son comunicativos, les gusta mantener largas conversaciones y conocer bien a quienes les rodean. Son enemigos de los conflictos, mediadores, diplomáticos por naturaleza, son tolerantes y condescendientes para evitar la discordia. Con razón, sentido común y paciencia logran todo lo que se proponen. Este signo está regido por el planeta Venus y pertenece al elemento aire.

Foto: Getty.

La Luna en Libra revela personas que seguramente serán populares, que tendrán una fuerte necesidad de relacionarse con los demás y que estarán dotadas de gran facilidad para conquistar amistades. Detestan las disputas, o discusiones en tonos elevados. Necesitan a alguien a su lado, las relaciones humanas les brindan seguridad. También requieren momentos de soledad que les ayudan a reflexionar y buscar objetivos o metas claras.

QUÉ ES LILITH O BLACK MOON LILITH EN ASTROLOGÍA

Desde una perspectiva técnica, Lilith (La Luna Oscura) es el apogeo de la Luna, lo que esencialmente significa que es el punto más alejado de la Tierra en la órbita de la Luna. Básicamente, Black Moon Lilith no es un cuerpo celeste. En cambio, es un punto en el cielo y es la distancia más profunda que viaja la Luna desde la Tierra. La Luna Negra Lilith representa nuestro "lado oscuro" aquello que tenemos que iluminar.

LILITH EN LEO

Foto: Getty.

Lilith en Leo personifica el narcisismo; su orgullo es su peor enemigo. Es vanidosa y busca atención, y otros la encuentran intensamente cautivadora. Los espejos la encienden. El sexo es una actuación para ella, y es natural en eso. Como parte de su deber kármico, aquellos con su Lilith en Leo deben aprender a domesticar el ego.

Gracias al estudio de las cartas astrales podemos comprender un poco más las emociones, sentimientos y pensamientos de las personas que tal vez son más reservadas o están lejos de nuestro entorno. Hoy pudimos conocer un poco más de las energías de la princesa y entender como ellas pueden llegar a manifestarse en su vida dentro de la Realeza Española.

Si quieres realizar tu Carta Astral gratis puedes hacerlo en Astrolink.com

